Çopuroğlu, Kayseri OSB-Mersin Limanı tren hattını öncelettirdi

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu’nun talep ettiği Kayseri OSB ile Mersin Limanı arasında yapılacak olan tren hattı, tasarruf tedbirlerine takılmadı, yatırımda önceliklendirildi.

Sık sık sanayiciler ile bir araya gelen ve sorunlarını dile getiren AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşerek Kayseri OSB ile Mersin limanı arasında gidiş ve geliş olarak tren hattı yapılmasını talep etmişti.

Çopuroğlu’nun talebi tasarruf tedbirleri ne takılmadan öncelikli projeler arasına alındı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bugün açıkladığı kamuda tasarruf ve verimlilik paketi arasında OSB liman demiryolu projelerinin yatırım kapsamında olması Kayserili sanayicileri sevindirdi.