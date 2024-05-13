Yaşayan Tarih Müzesi açıldı

Eğitim ve öğretimin en önemli markalarından birisi haline gelen Erciyes Koleji, yeniliklerine bir yenisini daha kattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile “özel müze” statüsü kazanan Yaşayan Tarih Müzesi Erciyes Koleji’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Erciyes Koleji bünyesinde gerçekleştirilen Yaşayan Tarih Müzesi’nin açılışına Özel Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürü ve okul idarecilerinin yanı sıra Kayseri protokolü tarih programları sunucusu Pelin Çift ile Tarihçiler Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu katıldı.

Erciyes Koleji’nde tarihe yolculuk

Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Başyazıcıoğlu, Yaşayan Tarih Müzesi’nin geçmişten günümüze uzanan zengin bir mirasa ev sahipliği yaptığını söyledi. 1. Dünya Savaşı ve özellikle Çanakkale Cephesi’ne dair sosyal, kültürel ve askerî unsurların müzede yer aldığını ifade eden Başyazıcıoğlu, müzenin ziyaretçilere tarihin sayfalarında bir yolculuk yapma imkânı sunduğunu kaydetti.

Müzede yer alan eserlerle ilgili de bilgi veren İrfan Başyazıcıoğlu, “Müzemizde askerlerin savaş sahnesinde karşılaştığı amansız mücadelenin hikayelerini anlatan eşsiz eserlerden oluşan bir hazine.var. Ayrıca Osmanlı Cihan Devleti ve diğer devletlerin askerî geçmişini yansıtan çeşitli silahlar, 18 ve 19. Yüzyıl Anadolu’nun zengin kültürü ve sosyal hayatından kalan ve yaşam tarzını yansıtan eserler ile dönemin belge ve nişanları yer alıyor” dedi. Erciyes Koleji Yaşayan Tarih Müzesi’nin ziyaret etmek isteyenlere açık olduğunu dile getiren İrfan Başyazıcıoğlu; müzenin web sitesi üzerinden randevu alınması halinde hafta içi her gün 09:00 - 16:00 saatleri arasında müzenin ziyaret edilebileceğini söyledi.

Yaşayan tarih Müzesi’nin açılışının ardından Erciyes Koleji tarafından Kadir Has Kültür Merkezi’nde Son Ders Çanakkale-II söyleşi programı gerçekleştirildi. Pelin Çift’in moderatörlüğünde, Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu’nun katılımıyla yapılan söyleşi büyük ilgi gördü. Söyleşi öncesinde Yaşayan Tarih Müzesi’nin eserlerinden ilham alınarak öğrenciler tarafından yapılan resim ve seramik çalışmalarından oluşan bir sergi açıldı. Sergide atölye öğretmenleri Emel Coşan ve Elif Culum tarafından ziyaretçilere bilgi verildi.