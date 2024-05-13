Hürmetiçi Sazlığı için Çalıştay yapıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 7.Bölge Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan 'Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı Revize Yönetim Planı' projesi için çalıştay düzenlendi.

Hürmetiçi Sazlığı için Çalıştay yapıldı
Kayseri GündemEditör

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 7.Bölge Müdürlüğü’nce yürütülmekte olan ’Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı Revize Yönetim Planı’ projesi için çalıştay düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdür Yardımcısı Yavuz Arslan’ın açılış konuşması ile başlayan çalıştaya Kayseri İl Şube Müdürü Mehmet Özer, Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Ayşe Günaltın, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri katıldı.

Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı plan kararları ve 10 yıllık yönetim planının kurumlar arası koordinasyonu sağlandı.

Hürmetiçi Sazlığı için Çalıştay yapıldı
Hürmetiçi Sazlığı için Çalıştay yapıldı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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