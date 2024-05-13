Pazarcılar arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde pazarcılar arasında kız alıp verme meselesinden dolayı çıktığı iddia edilen kavgada 1'i silahla 1'i bıçakla olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Pazarcılar arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde pazarcılar arasında kız alıp verme meselesinden dolayı çıktığı iddia edilen kavgada 1’i silahla 1’i bıçakla olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi’nde kurulan pazarda, iddiaya göre, pazarcılar arasında kız alıp verme meselesinden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerinde taraflar birbirlerine saldırdı. Kavgada Ü.O. silahla bacağından vurulurken, A.B. bıçaklanarak, M.B. ve B.B. de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ile müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Pazar yerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pazarcılar arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Pazarcılar arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Pazarcılar arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Pazarcılar arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Pazarcılar arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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