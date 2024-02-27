Ev faresi jandarmadan kaçamadı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda girdiği evden yaklaşık 28 bin TL değerinde malzeme çalan şahıs yakalandı.

Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Mahallesi’nde bulunan bir evden yaklaşık 28 bin TL değerinde malzeme çalınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme Timi ve JASAT ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisinin M.Y. olduğu tespit edildi. M.Y., ekipler tarafından Gevher Nesibe Mahallesi’nde yakalanırken, çalınan malzemeler de bulunarak muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan M.Y., işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.