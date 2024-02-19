Gazzeli bir doktorun gözünden, Filistin ve Gazze

Konferans, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi’nin de bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Konferansa Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Konferansta Dr. Muhammed Almadaka Filistin’de yaşanan tarihi süreçlerden bahsetti. Tarihi süreç içerisinde Filistin’in ve Kudüs’ün her zaman Müslümanlar için büyük önem taşıdığını bu yüzden her zaman Müslümanları biraraya getiren ortak payda olarak görüldüğünü vurguladı.

Dr. Almadaka, bugün Filistin’de ve Gazze’de yaşanan sıkıntının ve yaşanan soykırım vahşetinin 7 Ekim’de başlayan bir durum olmadığını İsrail devletinin gayri meşru bir şekilde kurulmasından hatta ondan önce de bu bölgede Yahudilerin İngilizlerin kontrolünde Müslümanlara zulüm ve vahşet uygulamaya başladıklarının altını çizdi. Bu süreçte Gazzeli Müslümanların uzun süren İsrail işgaline karşı 2005 yılına kadar sürdürdükleri direniş sonucunda Gazze’deki kontrolü ele alarak bölgeden İsrail’i tamamen temizlediklerini anlattı. Bu tarihten sonra da birçok defa Yahudilerin, İsrail güçlerinin Müslümanlara karşı özellikle de Gazze’ye karşı savaş açtıklarını ve bu savaşlarda batıdan gördükleri desteğin yanısıra isimleri Müslüman olsa da bazı Arap ülkelerinin de bu süreçte İsrail’in yanında durmakta bir sakınca görmediğini vurguladı. Ayrıca Türkiye’de yayılan yalan haberlerden birisinin Filistinlilerin toprak sattığı ile ilgili yanlış bilginin de gerçeği asla yansıtmadığını ve Filistinlilerin işgalci İsrail kurulana kadar toplam toprak satışının yüzde 1’i bile bulmadığını bunun yüzde 4’lük kısmının Hristiyan Arapların satışı olduğunu buna rağmen 1948 yılına kadar toplam satışın yüzde 5’i geçmediğini bunun bir sebebinin de İngiliz manda idaresinin verdiği yüksek vergileri ödeyemeyen ve zor durumda kalan insanların yaptığı satış olduğunu bunun da bilinçli olarak uygulandığını anlattı. Bu kapsamda bu haberlerin İslam dünyasının bir araya gelmemesi için yapılan ve çıkarılan maksatlı haberler olduğunu bu haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. İngilizlerin Araplarda, Türklerle ilgili yanlış algıların çıkmasına ve Arap dünyasında da Osmanlının Arapları sömürdüğü algısını ortaya çıkarmak için bu tür yalan bilgileri ortaya çıkardığının altını çizdi.

“GAZZE’DE BÜYÜK BİR DRAM YAŞANIYOR”

Dr. Muhammed Almadaka, konuşmasında bugün Gazze’de yaşanan sıkıntılara da değinerek, şu anda Gazze’ye yeterince yardım girişine izin verilmediğini ve bu konuda maalesef İsrail kadar Yahudiler kadar Mısır yönetiminin de olumsuz tutumunun büyük rol oynadığını, Mısır yönetiminin de Gazze’ye yeterli yardımın girebilmesi için yeterince gayret göstermek istemediğini ifade etti. Gazze’de içilebilir suyun hemen hemen hiç olmadığını ve mevcut suyun yüzde 95’inin içilebilir durumda olmadığını belirtti. Dr. Almadaka Türkiye’nin yanı sıra birçok İslam ülkesi vatandaşlarının ellerinden gelen yardımı yapma gayreti içinde olduklarını fakat özellikle Arap ülkelerinin yönetimlerinin Filistin’in yanında durma noktasında aynı kararlılığı gösteremediğinin altını çizdi. Şu anda Gazze’de direnişe devam eden çeşitli direniş gruplarından en ön planda bilinen grubun Kassam Tugayları olduğunu fakat bunların yanında birçok direniş grubunun Gazze’de organize bir şekilde hareket ederek İsrail’e çok büyük kayıplar verdirdiğini ve birçok ülkeden gelen paralı askerlerin İsrail askerleri ile birlikte savaşmasına rağmen Gazze’de istediklerini elde edemediklerini vurguladı. Direniş gruplarının birçok silahı kendi imkanları ile yaptıklarını, tünellerin yapılması, organize edilmesi ve haberleşmenin sağlanması ile ilgili birçok alanda yapılan işleri direniş örgütlerinin kendilerinin başardığının altını çizdi.

Programın sonunda programa gelen misafirlerin sorularını da yanıtlayan Dr. Muhammed Almadaka hassasiyetlerinden ve programı organize etmelerinden dolayı Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi yetkililerine teşekkür etti. Program hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.