Başkan Çolakbayrakdar: '48 köyümüzü, daha nitelikli hale getireceğiz'

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, “48 köyümüzü, kendi özelinde daha nitelikli hale getireceğiz. Bütün gayretimiz; şehrimiz ve ülkemizin ekonomisini büyütmek ve aziz milletimize hizmet etmektir” dedi.

İlçe sakinlerine daha iyi hizmet götürmeyi amaçlayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı adım adım gezmeye devam ediyor. Hafta sonu Dadağı, Kemer, Emmiler, Taşhan ve Çevril Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaret ettiği her kırsal mahallede bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla vatandaşlara hizmet ettiklerini vurguladı.

İlgiyle karşılayan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, “Kırsal mahallerimizin talebini yerine getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kırsala sadece özel hizmet versin diye Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz var. İmkânlar ölçüsünde her geçen gün müdürlüğümüzün imkânlarını artırıyoruz. 48 mahallemizin 48’nide tarımsal üretim yapabilecek şekilde köy olarak nitelikli bir şekilde büyümesini istiyoruz. Dadağı, Çevrik, Kuşçu, Emmiler, Taşhan, Kemer, Ebiç, Mahzemin, Mollacı, obruk ve Yüreğil gibi mahallemizde planlamaya geçiyoruz. Tarım, hayvancılık, bağcılık yapılan yerleri koruyacağız. Nitelikli bir şekilde tarım yapılması için buraların önünü açacağız. Bir diğer taraftan gençlerin tarıma yeniden buluşması için önünü açacağız. Gençlere destek vereceğiz. Bizim köylerimizin hepsi, planlı bir düzene geçmiş olacak. Bundan sonra kadastro yolu mu değil mi diye sıkıntı kalmayacak. Yollar, fiili olarak bizim planlı yolumuz haline gelecek. Her mahallerimizi ziyaret edip, mahallenin ihtiyaçlarını ve isteklerini birebir yerinde takip ediyoruz ve taleplerini birebir dinliyoruz. Elimizden geldiğince imkanlar ölçüsünde ihtiyaçları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizim görevimiz, milletimize hizmet etmektir. 9 yıl boyunca bütün mahallelerimize hizmet ulaştırdık ve daha güzel bir Kocasinan inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Rabbim, bu birliğimizi beraberliğimizi daim etsin” ifadelerini kullandı.

Mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden vatandaşlar ise “Bizler Kocasinan Belediyesi’nin ne zaman kapısını çaldıysak her zaman yardımcı oldular. Yapılan hizmetlerle mahallelerimiz değerlendi. Allah razı olsun” diye konuştu.

Öte yandan Başkan Çolakbayrakdar’ın mahalle ziyaretlerinde AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ve AK Parti yönetimi eşlik etti.