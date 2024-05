Kayseri'de bir ilçeye kadın eli değdi

Kayseri’nin tek kadın kaymakamı olan Özvatan Kaymakamı Mine Kurt’un ilçede yaptığı çalışmalar vatandaşların büyük beğenisini topluyor. İlçe sakinleri kadın kaymakamın çalışmaları ve ilgisinden memnun olduklarını söylerken, Kaymakam Mine Kurt ise, "Makamımın hem bakanlık hem de halk tarafında hiçbir eksisini görmedim" dedi.

Kayseri’nin tek kadın kaymakamı olan Özvatan Kaymakamı Mine Kurt, ilçeye değer katmak için çalışıyor. İlçede okuyan kız öğrencilerin kendisini gördükten sonra meslek hedeflerine kaymakam olmayı da eklediklerini söyleyen Mine Kurt, "Bugün itibariyle ülkemizde 3’ü vali olmak üzere 136 kadın mülki idare amir bulunmaktadır. Yüzdelik oranda ise ortalama yüzde 7 gibi bir oranla karşılaşıyoruz. Türkiye’nin her bölgesinde hiçbir ayrım gözetmeksizin görev yapıyoruz. Ben de Kayseri’nin tek kadın kaymakamı olarak bu onurlu görevi üstlenmiş durumdayım. Meslekte ve özellikle yöneticilikte ve makamda cinsiyet kavramı diye bir ayrım yoktur. Bunun yerine bilgi, başarı, azim ve disiplin vardır. Bundan 15-20 yıl önce meslek büyüğü kadın kaymakamlarımız ilçelerde farklı sorunlarla karşılaşıyorlarmış evet ama şu an Türkiye sosyolojik anlamda çok farklı bir noktada. Kız çocukları okur mu anlayışından şu an ilçede, köylerde ’Kızım okuyup başını kurtarsın’ anlayışı baskın gelmiş durumda. Ben kişisel olarak şunu söyleyebilirim ki hem bakanlık ve valilik hiyerarşisinde hem de ilçede halk nezdinde hiçbir eksisini görmedim. Hatta Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’e buradan teşekkür etmek istiyorum ki her alanda beni yüreklendirmiştir. Kadın olmanın artılarından bahsedecek olursak; küçük ilçelerde kadınların Hükümet konaklarına dilekçe bırakmaları, bir sorunu aksettirmeleri ya da meramlarını anlatmaları her zaman çok mümkün olmuyor küçük yerleşkelerin sosyal yapısı nedeniyle. Fakat kadın bir kaymakamın varlığı ilçedeki kadınların hükümet konaklarına girip çıkmalarını, yönetimle temasta bulunma oranlarını oldukça artırıyor. Bu da tabii ki istediğimiz bir durum. İkinci olarak ilçede bulunan kız çocuklarının, canlı bir örnek olarak kadın yönetici görmeleri onları yüreklendiren bir hal alıyor. Örneğin ilçeye ilk geldiğimde kız çocuklarına büyüyünce ne olmak istiyorsunuz diye sorduğumda öğretmen, polis veya hemşire şeklinde cevap veriyorlardı. Çünkü görebildikleri meslekler üzerinden hayal kurup hedef oluşturuyorlar. Şimdi ise çoğu kaymakam olmak istiyor, bu da gurur verici bir durum" dedi.

"Emekle üreten kadınlarımızın kadın bir mülki idare amiri olarak yanındayım"

Kurt, kadınların üretimde olmasının toplum vizyonu açısından oldukça önemli olduğunu söyleyerek, "Özvatan’a göreve başladığım günden itibaren Kayseri basını oldukça fazla haberimi yaptı ve bu durum da tabii ki Özvatan halkında da bir merak uyandırdı. Genciyle, yaşlısıyla ve hatta 3 günlük tatili için memleketine gelen Özvatanlılar makama gelip tanışmak için yoğun bir randevu listesi oluşturdular. Şu an 7 aylık bir zaman dilimi oldu başlayalı ve vatandaşlarımızdan Kaymakamlık bünyesinde olmayan sorunlar için bile ’Sizin alanınız değil biliyoruz ama belki siz çözersiniz’ şeklinde güven temalı dönüşler almak kendi adıma mutluluk verici. Valimiz Gökmen Çiçek öncülüğünde Kayseri’de kurulan ve şu an adeta fabrika gibi üretim yapan 44 adet Kadın Kooperatiflerimiz var. Şu anda güncel olarak 60 milyon TL’nin üzerinde bir ciroya ulaşmış durumdalar ve bu hakikaten olağanüstü bir başarı. Ben de ilçeye atandığım haftadan başlayarak üretim alanının üye ve yöneticilerin tamamen yenilendiği bir kadın kooperatifi kurduk. İlk olarak da Özvatan kız ve erkek pansiyonlarına nevresim takımları diktiler. Bu ilk üretimde beni de etkileyen bir durum oldu. Kooperatif üyesi kadınların çoğunun çocukları nevresim diktikleri pansiyonda kalıyor. Çalışmaları nasıl ilerliyor diye yanlarına uğradığımda bir üyemiz; ’Kaymakam hanım 38 yaşındayım ve kooperatifte çocuğum için nevresim dikiyorum ve buradan kazandığım parayı yine çocuğuma harcayacağım, hiç bu kadar gururlu hissetmemiştim’ dedi. Bunun gibi kendi kısa ama etkisi uzun süren hikayelerimiz var. Sanıyorum ki Kadın Kooperatiflerini güçlü kılan formül de bu zaten. Bu arada tekstil alanında şu an ihracat çalışmalarına başladık. Kadınlarımız sadece hanelerine değil ülke ekonomisine de katkı sağlayacaklar. Kadınların üretime ortak olmasını, kooperatifçilik bilinciyle hem yerel kalkınmada rol almaları hem de üretken toplum vizyonumuz açısından son derece önemli buluyorum. Emekle üretip gururla kazanan kadınların, kadın bir mülki idare amiri olarak her daim yanındayım" ifadelerini kullandı.

İlçede hem tarihi destinasyonlarda hem de çiftçiler ile ilgili alanlarda çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Mine Kurt, "İlçemizde kültür mirası olarak yüzyıllardır leyleklerin göç ederken uğrak noktası olan bir leylek yuvamız var. Şu an 1. etap restorasyonu tamamladı, 2. etap olan çevre restorasyonu devam etmekte. Kırsal mahallelerimizden olan Kermelik’te doğal bir su kaynağımız var. Bu su kaynağı civar illerden dahi romatizma hastaları için bilinen bir destinasyon. Projelendirme çalışmalarımız devam etmekte. Şu an belediyemizle birlikte doğanın tam göbeğinde yeşillikler içinde ve bir kısmından Kızılırmak’ın geçtiği yaklaşık 2 kilometrelik bir yürüyüş parkuru projemiz var. Göreve başladığım günden itibaren de çeşitli projeler ve etkinliklerle toplam bin 300 fidanı toprakla kavuşturduk. Ayrıca şu an 30 dönümü bulan bir alana Bal Ormanı yapıyoruz. Taşrada en önemli geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğu yadsınamaz bir gerçek. Hem geçim ekonomisi olarak hem de bölgede lider olabilecek üretimde bulanan varan boyutlarla yapılan geniş bir skalamız var Özvatan ölçeğinde. Tohum olarak 5 bin 500 kilogram aspir, 38 bin 500 kilogram nohut, 110 kilogram mercimek ve 200 kilogram kuru fasulye olmak üzere toplamında 45 bin 300 kilogram tohum desteğinde bulunduk. Bitkisel üretim desteklemelerimiz de mazot gübre desteği, küçük aile işletme desteği dahil 8 kalemden oluşmakta ve toplam 10 milyon 324 bin TL. Hayvancılık alanında sürü yenileme desteği dahil 6 kalemden oluşan ve toplam 1 buçuk milyonu bulan yardımlarımız var. Bu ay içerisinde buzağı yardımlarımız da hayvancılarımıza temin edilecek. Maddi destek dışında sürekli bilgilendirme bilinçlendirme faaliyetleri yürüten ilçe tarım personelimiz bulunmakta. Bitkilerin ilaçlanma süreli, bitkisel hastalıklar ve hayvan aşılama konusunda personel sayımıza kıyasla yoğun bir programımız var. Özvatan Balı tabiri caizse bizim kıymetlimiz. Coğrafi işaretli ürünümüz olan Özvatan Balı, 1145,18 mg/kg tespit edilen prolin değeriyle ülkemizin önemli balları arasına girmeyi başardı. Bu nedenle arıcılık ve bal hassas noktamız. 2024 itibariyle ilçemizde 2 bin 500 civarı kovanımız bulunmakta. Ortalama bal üretimi ise 11 ton civarında. Özvatan’da bir bal kooperatifimiz de var. Kooperatifçilik ruhuyla dayanışma içerisinde arıcılık faaliyetleri yapıyorlar. Karşılıklı olarak birbirimizi ziyaret edip ne yapabiliriz kısmının istişaresini yapıyorum. Hatta kışın hasta olduğumu her gördüklerinde Özvatan’daki en önemli ilaç budur diye bal ikramında bulunurlar" dedi.

"Birincil önceliğim eğitim"

Kaymakam Mine Kurt, birincil önceliğinin eğitim olduğunu ve okulları sık sık ziyaret ettiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Benim birincil önceliğim eğitim. Özvatan’da öğrenci sayımız da çok fazla olmadığı için ve özellikle ilkokulu sık sık ziyaret ettiğim için şuan çoğu öğrencimizin ismini ve hatta mahallesini-ailesini biliyorum. Çocukların eğitimde fırsat eşitliğini yakalayabilmesi ya da küçük bir ilçede eğitim görmenin onlara dezavantaj sağlamayacağını fark etmelerini önemsiyorum. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’in her ev bir okul projesi vardı. Mobilya kenti Kayseri’de hiçbir öğrenci yerde ya da mutfak masasında çalışsın istemedik. Bu projede de ilk sahaya inen ve ilk dağıtımı gerçekleştiren ilçe olduk Kayseri’de. Başarı istatistikleri üzerinde duruyorum. Okul müdürlerimiz ve müdür öğretmenlerimizle sık bir rutinde toplantılar düzenliyoruz ve başarısız olunan noktalarda yol haritaları belirliyoruz. Şu an lise öğrencilerimizin netlerinden belirgin artışlar var. Bu sonuçlar da beni mutlu ediyor. Geçtiğimiz aylarda 1. sınıflarımızın okuma bayramını gerçekleştirdik ve ilk hediye kitapları da Kaymakamlıktan olsun istedim. Birinci sınıftaki tüm çocuklarımızı ismen ve kısmen de karakteristik özelliklerini bildiğim için her birine sevecekleri alanda kitaplar seçip yine teker teker isimleriyle birlikte notlar yazdım. Ertesi haftalarda onlar da beni notlara mektuplara boğdular."

Özvatan Atatürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Elif Cücün, "Kaymakamımızın kadın olması bizim için örnek oluyor. Arkadaşlarımızla kendimize çok örnek alıyoruz. Bursluluk sınavında başarılı olduğum için kendisi benimle de arkadaşlarımla da çok ilgili. Bize ismimizle hitap etmesi, bu kadar yakından tanıması da bizi çok sevindiriyor. Biz kendisini çok seviyoruz ve bize örnek olduğu için de çok mutluyuz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Murat Erodabaşı ise, "Kaymakamımızla birlikte ilçe daha da güzelleşti. Okul çevresi, okul, öğrenciler ilgi ve alaka daha çok arttı. Bu topluma da güzel yansıdı. Kadın kooperatifinin kurulması, işlemesi, takibi de dahil ilçenin çehresini değiştirdi diyebiliriz. Biz kendisinden çok memnunuz ve çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.