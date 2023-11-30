Haberler / Resmi reklam / M.Gazi Avrupa Birliği Toplantısı (1-5 Aralık 2023) M.Gazi Avrupa Birliği Toplantısı (1-5 Aralık 2023) PAYLAŞ 30.11.2023 14:59 Güncelleme: 30.11.2023 15:06 Kayseri Gündem - Kayseri Gündem Haber Merkezi Kayseri Gündem HABERİ PAYLAŞ: İlk Yorum Yazan Sen Ol! BUNLARA DA BAKIN Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimler toplantısına katıldı Başkan Büyükkılıç'tan Bakan Özhaseki'ye ziyaret Kayseri OSB Yönetimi, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti Milletvekili Ataş, “Bu sistem bizi ittifaka zorladı” Yeşilay'dan anne ve babalara mektup var Uygulamadan kaçarken polise çarptı: Sürücü tutuklandı Çok Okunanlar 1 Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme 2 Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor 3 Kayseri’nin Suyu El yakıyor 4 Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek 5 Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü 6 Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR İYİ Partili Talas Meclis Üyesi CHP'ye geçti Milletvekili Ataş, Suriyelilerin doğurganlık hızına önlem arıyor DAHA FAZLA Yeşilhisar yollarına 32 milyon TL'lik yatırım tamamlandı OSB Başkanı Yalçın: 'Ekonomimiz üst üste 3. çeyrekte büyüyerek önemli bir performans göstermiştir' Kapusuz'dan Elitaş'a Anlamlı Ziyaret ‘Köylüler Patlayıcı Fabrikası İstemiyorlar’ Kayserispor taraftarına bilet 150 TL