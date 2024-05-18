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Nazon kırmızı kart gördü, Başkan Çamlı sahaya indi

 Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Nazon'un gördüğü kırmızı kart sonrasında sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. 

Nazon kırmızı kart gördü, Başkan Çamlı sahaya indi

Kayserispor, Süper Lig’in 36. Haftasında karşılaştığı Konyaspor mücadelesinin 17. Dakikasında ceza sahasında yaşanan karambol sonrasında hakem VAR incelmesi için kenara çağırıldı. Kayserisporlu Nazon’u direk kırmızı kart ile oyundan atan Halil Umut Meler’e Kulüp Başkanı Ali Çamlı tepki gösterdi. Sahaya inen Çamlı’yı polis ekipleri güçlükle sahadan çıkarttı. 
Yaklaşık 9 dakika duran mücadele ortamın sakinleşmesiyle yeniden başladı.

1ha

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