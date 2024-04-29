Özel, İmamoğlu ve Yavaş Pınarbaşı seçimleri için Kayseri'ye gelecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, bir program dahilinde Pınarbaşı'nda yeniden yapılacak olan seçim çalışmalarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'nin üst düzey kurmaylarının Pınarbaşı'na geleceğini söyledi.
Pınarbaşı’nda Belediye Başkanlığı seçimi ve Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptal edilmesine ve 2 Haziran’da yeniden seçim yapılmasına karar verildi. CHP Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, bir program dahilinde Pınarbaşı'nda yeniden yapılacak olan seçim çalışmalarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'nin üst düzey kurmaylarının geleceğini söyledi.