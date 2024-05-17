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Alkol kaçakçılarını çöpten topladıkları boş şişeler ele verdi

Kayseri'de polis ekiplerinin boş içki şişesi toplandığı bilgisi üzerine yaptığı operasyonda sahte alkol ürettiği tespit edilen 3 şahıs yakalandı.

Alkol kaçakçılarını çöpten topladıkları boş şişeler ele verdi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekiplerinin boş içki şişesi toplandığı bilgisi üzerine yaptığı operasyonda sahte alkol ürettiği tespit edilen 3 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, boş içki şişesi toplayan şüpheli 3 şahsın ikametlerinde temin ettikleri etil alkolle birlikte sahte içki hazırlayıp şişelere doldurarak piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptıkları operasyonda 100 adet satışa hazır içki, 40 litre etil alkol ve 1 adet ruhsatsız tüfek bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili işlem başlatıldı.

Alkol kaçakçılarını çöpten topladıkları boş şişeler ele verdi
Alkol kaçakçılarını çöpten topladıkları boş şişeler ele verdi
Alkol kaçakçılarını çöpten topladıkları boş şişeler ele verdi
Alkol kaçakçılarını çöpten topladıkları boş şişeler ele verdi
Alkol kaçakçılarını çöpten topladıkları boş şişeler ele verdi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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