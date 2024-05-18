Kayserispor – Konyaspor: 2-2

Kayserispor, Süper Lig’in 37’nci haftasında Konyaspor’u konuk etti. Her iki takımın da etkili olduğu ve peş peşe gollerin atıldığı müsabaka, 2-2’lik skorla tamamlandı. Berabere kalınması sonucunda her iki takım da birer puan aldı ve Kayserispor haftayı 42, Konyaspor ise 41 puanla tamamladı.

GOL… 33’ Kayserispor öne geçti. Merkezden gelişen atakta Cardoso, soldan savunma arkasına hareketlenen Mane’ye pasını gönderdi. Topu kontrol eden Mane, rakibini aşarak kaleci Slowik’le karşı karşıya kaldı ve sağ ayağının içiyle vurarak topu ağlarla buluşturdu. 1-0

GOL… 36’ Skor eşitlendi! Sağ kanattan gelişen atakta Ndao, ceza sahasına girer girmez topu ön direğe doğru çevirdi. Topu karşılayan Soner, sağ ayağının içiyle gelişine vurarak topu filelere gönderdi. 1-1

GOL… 74’ N’Zonzi takımını öne geçirdi. Konyaspor’un soldan geliştirdiği atakta Guilherme, sağ çapraza doğru kavisli ortaladı ve topu karşılayan N’Zonzi, bitirici vuruşu yaparak skoru takımının hanesine yazdırdı. 1-2

GOL… 77’ Kayserispor skoru eşitledi! Kazanılan penaltıda Mane, sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı ve top direk dibinden ağlara gitti. 2-2

MAÇIN KİMLİĞİ

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy

KAYSERİSPOR: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Jeanvier, Carole, Kartal Yılmaz (Dk.89 Attamah), Nazon, Boa Morte (Dk.79 Shukurov), Miguel Cardoso, Mane (Dk.88 Hasan Ali), Bourabia

KONYASPOR: Slowik, Uğurcan (Dk.46 Ahmet Oğuz), Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, N’Zonzi, Ndao, Oğulcan (Dk.68 Prip), Ethemi (Dk. 84 Muhammet), Çikalleshi

GOLLER: Dk.33 ve Dk.77 Mane (Kayserispor), Dk.36’ Ndao ve Dk.74 N’Zonzi (Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk.17 Nazon (Kayserispor)

SARI KART: Boa Morte, Ramazan Civelek ve Jeanvier (Kayserispor), Uğurcan ve Soner (Konyaspor)