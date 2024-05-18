Erva Emniyet Spor Kulübünden 6 madalya
Kayseri'de 16-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Okullar Arası Taekwondo İl Şampiyonası'nda ERVA Emniyet Spor Kulübünden 6 öğrenci madalya kazandı.
Okullar Arası Taekwondo İl Şampiyonası Talas Gevher Nesibe Spor Salonunda 16-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Yarışmaya 22 sporcu ile katılım sağlayan ERVA Emniyet Spor Kulübünden 2 sporcu altın, 1 sporcu gümüş, 3 sporcu ise bronz madalya kazandı.
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