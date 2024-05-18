Kayseri'den İlk Hac Kafilesi Dualarla Yola Çıktı

ayseri’den ve ülkenin dört bir yanından Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu düzenliyor. Kayseri’de Hacca gidecek ilk kafileler ise belli oldu. Bu kapsamda Ahmet-Ayşe İnci Camii’nde düzenlenen 297 hacı adayı telbiye, dua ve sevinç gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı. Program, Ahmet-Ayşe İnci Camii İmam Hatibi Hüsrev Çakmak’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İl Müftü Vekili ve İl Müftü Yardımcısı Cabir Çelik, Hac adaylarının sağlıkla gidip gelmesi temennisinde bulunarak, “Kafilelerimizde toplam 297 hacı adayımız var. Hacı adaylarımız ve siz değerli yakınları heyecanla, yıllardır hac vazifesine kavuşmayı beklediniz. Hac yolculuğu bambaşka bir yolculuktur. Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’e gidiyorsunuz. Ne mutlu sizlere. Sizin yerinizde olmak isteyen milyonlarca, milyarlarca insan var. Haccınız mebrur olsun. Yolunuz açık olsun. Bizleri de dualarınızda unutmayın.” dedi.

Konuşmaların ardından İl Müftü Vekili Çelik tarafından yapılan dua ile hacı adayları Mekke’ye gitmek üzere uğurlandı. Hacı adayları kutsal topraklardan ise 26 Haziran Çarşamba günü yurda dönüş yapacak. Hacı adaylarına, 2 kafile başkanı, 4 erkek din görevlisi ve 2 kadın irşat görevlisi rehberlik ve refakat edecek.