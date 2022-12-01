Öğretmenlerin büyük başarısı: 20 bin TL'lik 3 boyutlu yazıcıyı çok daha ucuza ürettiler

Kayserili öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi ile Kayseri Eğitim, Kültür ve Gençlik Derneği tarafından yürütülen AB projesi çerçevesinde piyasada 20 bin TL’ye satılan 3 boyutlu yazıcıları daha ucuza üretti. Yazıcının hazırlanışını 5 dilde eğitim videosu ile anlatan öğretmenler, bütün okulları 3 boyutlu yazıcılar ile buluşturmayı hedefliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi ile Kayseri Eğitim, Kültür ve Gençlik Derneği tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen 3 Boyutlu Yazdırma Teknolojileri Kullanarak Eğitim Materyalleri Geliştirme Erasmus+ Stratejik Ortaklık Projesi ilk meyvelerini verdi. Öğretmenler tarafından geliştirilen ve piyasanın çok altında maliyetle üretilen 3 boyutlu yazıcılar, öğrencilerin gelişimine katkı sunacak.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Bölümü’nde görevli öğretmen Mükremin İncedağ, “Projemiz, 3 boyutlu yazdırma teknolojilerini kullanarak mesleki eğitimde eğitim materyalleri geliştirmeyi amaçlıyor. Bu projeyi 2019 yılında başlattık ve pandemi sürecinden sonra çalışmalarımız hızlandı. Temel fikrimiz, hem öğretmenlerimizin hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin 3 boyutlu yazdırma dünyasına adım atmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimizi çok genç yaşta bu teknoloji ile buluşturursak, üniversiteye gittiklerinde ve mesleki eğitim aldıklarında çok büyük işler başaracaklarına inanıyoruz. Temel amacımız bütün okullarımıza ve sınıflarımıza kendi yaptıkları yazıcıları girdirmek. Kendi web sitemizde bütün teknik çizimleri, parça listeleri ve 5 dilde hazırlanmış eğitim videolarını hazır olarak sunuyoruz. Şu anda en basit yazıcı 20 bin TL civarında ama bizim sistemimizle 6-7 bin TL’ye kendi yazıcılarını kendileri yapacaklar. Kendi yazıcılarını yaparken 3 boyutlu yazdırmayla ilgili çok fazla bilgi edinecekler” dedi.

Projenin çocukların gelişimine de katkı sağlayacağını kaydeden İncedağ, “Bir elektrik jeneratörünü çocuğun sadece hayal etmesi var, bir de bunu okulda arkadaşları ve öğretmeni ile birlikte proje olarak çalışıp, kendisi 3 boyutlu yazıcıda yazdırıp, parçaları birleştirip o ampulün yandığını görmesi var. Bu ikisinde çocukların gelişimi açısından çok büyük farklılıklar var” şeklinde konuştu.