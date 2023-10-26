Okul müdürü kalbine yenildi
Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde bulunan Fatih İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdürü Kadir Çamdal geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çamdal'ın cenazesi Bayramlı Caminde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa defnedilecek.
- 26.10.2023 12:46
- Güncelleme: 26.10.2023 12:46
Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde bulunan Fatih İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdürü olan Bünyanlı Kadir Çamdal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kalbine yenik düşen Okul Müdürü Çamdal’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Bayramlı Caminde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa defnedilecek.
1ha
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