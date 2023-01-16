Robotik kodlama öğrenip Teknofest’e hazırlanıyorlar

KAYMEK tesislerinde gerçekleştirilen Değer Gençlik Projesi’nde öğrenciler kişisel ve sosyal gelişimlerinin yanı sıra teknofest atölyelerinden faydalanarak kendilerini geliştiriyor. Değer Gençlik Projesi’nin akademik derslerin olmadığı, kişisel ve sosyal gelişimi önceleyen bir proje olduğunu ifade eden KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar, Değer Gençlik Projesi’nin 2021-2022 eğitim öğretim yılında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla hayata geçirildiğini söyledi. Bu projenin Türkiye’ye örnek olduğunu belirten Çanakpınar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ödüle layık görülen genç dostu şehir Kayseri’nin almış olduğu gençlere ilişkin en güzel gençlik projesi ödülü. Değer Gençlik Projesi akademik derslerin olmadığı bir proje. Kişisel ve sosyal gelişimi önceleyen bir proje. 6 farklı atölyede, 26 farklı istasyonda gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini hafta sonlarında sabah ve öğle grubu olmak üzere 150 öğrenciyle sürdürüyoruz. Özellikle robotik kodlama dersleri, sanat ve mesleki atölye, çevrim içi atölyeyle youtuber olma, montaj yapma greenbox (yeşil perde önünde çekim), diksiyon, adabı muaşeret, Kur’an-ı Kerim, diğer yandan dil grupları işaret dili, kitap okuma alışkanlığı, oyun alanları gibi birçok alan mevcut” ifadelerini kullandı.

‘CEVHERİ BULUNAN ÖĞRENCİLERİMİZİ BİR MÜLAKAT SONRASINDA PROJEMİZE KABUL EDİYORUZ’

Öğrencilerin sosyal gelişimlerini de sağlamak adına bilim merkezi gezileri, buz pateni, futbol turnuvaları, anne-kız sinema, baba-oğul maç, Erciyes gezileri, tarihi ve doğa gezilerinin yapıldığı sosyal etkinlikleri de bünyesinde bulunduran bir merkez olduğunu dile getiren KAYMEK Müdürü Çanakpınar, “Bu merkezde 14-17 yaş arası gençlerimiz eğitim imkanına sahip olabiliyor. Öğrenciler başvuruyor. Biz de süreklilik arz edecek, hakikaten meyilli gönüllü ve ciddi anlamda da örneğin robotik kodlama sınıfı için projesi olan, sanat ve mesleki eğitimle ilgili yatkınlığı olan veya hakikaten çok istekli ve kendi cevheri bulunan öğrencilerimizi bir mülakat sonrasında projemize kabul ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘BURADA YAPILANLAR ÖĞRENCİLERİMİZ TARAFINDAN İNANILMAZ SEVİLİYOR’

Tesiste yapılan etkinliklere öğrencilerin ilgi gösterdiğini aktaran KAYMEK Müdürü Çanakpınar, “Burada yapılanlar öğrencilerimiz tarafından inanılmaz seviliyor ve evleri gibi görüyorlar. Bizim de amacımız bu. Onlara hakikaten sahip çıkıp bu imkânı vermek. Robotik kodlama teknofen atölyemizde gerçekleşiyor. Bazıları maddi imkansızlıklardan bazıları da ortam ve teçhizat imkansızlığından bunu bir türlü hayata geçiremeyecek olan kıymetli gençlerimizi burada kabul ediyoruz ve Tekno-Fen atölyemizde Code Game dediğimiz aynı zamanda laboratuvar koşullarında yapılan birtakım deneyler… Öte yandan robotların yapımıyla ilgili gerekli teçhizatları ve kendi projeleriyle ilgili hangi malzeme gerekirse hocaları eşliğinde temin ediliyor ve yapılıyor. Robotik kodlama teknofen atölyemizdeki öğrencilerimizin projeleriyle Teknofest’e başvurularımızı inşallah bu yıl içerisinde başlatıyoruz. Amacımız onların önümüzdeki dönemlerde Kayseri’nin adını duyurması” diye konuştu.

‘GÜNLÜK HAYATIMIZDAKİ BİR PROBLEMİ TESPİT EDİP BUNU ÇÖZMEYE YÖNELİK ROBOTİK KODLAMAYI KULLANMAYI AMAÇLIYORUZ’

Tekno-Fen atölyelerinde öğrencilerin hem yarışmalara hazırlandığını hem de değişik projeler üzerinde çalışmalar yaptığını belirten Robotik Kodlama Eğitmeni Akgül Sinem Babayiğit de, “Öğrencilerimiz de gayet istekliler. Projelere katkıları bizi oldukça mutlu ediyor. Bu sene de inşallah 7 projemizle Teknofest’e başvuru yaptık. Öğrencilerimiz burada robotik kodlamanın mantığını öğreniyorlar. Projelerimizi geliştirip üzerinde çalışıyoruz. Sonrasında projelerimizin 3 boyutlu tasarımlarını yapıyoruz. Tasarım tamamlandıktan sonra yazıcıyla baskı alıyoruz. Baskı işlemi de bittikten sonra robotiğin asıl işlevine kodlama ve devre yapım işine geçiyoruz. Günlük hayatımızdaki bir problemi tespit edip bunu çözmeye yönelik robotik kodlamayı kullanmayı amaçlıyoruz. Bu sayede oldukça çeşitli projeler çıkıyor öğrencilerimizden. 2 senedir çok farklı alanlara hitap eden projelerimizi geliştirdik” ifadelerini kullandı.

Atölyelerde robotik kodlamalar, çizimler yaptıktan sonra bu çizimleri de 3D yazıcılardan tasarladıklarını söyleyen Öğrenci Zeynep Buse, “Yarışmaya gireceğimiz projenin ismi biyonik fizik. Bu projede fizyoterapi hastalarını hastaneye gitmeden tedavi ediyoruz. Bu kursu da en etkili şekilde kullanmayı düşünüyoruz. Daha çok deney ve robotik kodlama yapmak istiyoruz ve böylelikle Teknofest yarışmalarına katılmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Teknofest yarışmalarına hazırlandığını belirten Öğrenci Ahmet Selim Sarıçiçek de, “Projenle Gel kampanyasıyla katılıp kazandım bu kursu. Hocalarımın da desteğiyle inşallah Kayseri’yi temsil edip Teknofest’te yüksek bir derece alacağım. Projemin ismi, Lazer Işıklı Trafik Lambası” şeklinde konuştu.

Enerji dönüşümüyle ilgili bir proje hazırlığında olduğunu aktaran Öğrenci Zeynep Nur Türkmen ise, “Enerji kaynaklarının sınırlı olması, bizi yeni kaynak arayışlarına itti. Buna çözüm olarak spor salonlarında kum torbalarının üzerine yerleştirdiğimiz basınç sensörleriyle basınç algılanıp uygulanan mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüp enerji tasarrufu amaçlıyoruz” dedi.