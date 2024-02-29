Sorgun'da dinlenme tesisi alev alev yandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde E-88 karayolundaki bir dinlenme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sorgun'da dinlenme tesisi alev alev yandı
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde E-88 karayolundaki bir dinlenme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Sorgun E-88 karayolu 5. km’de bulunan bir dinlenme tesisinde çıktı. Bir süre önce kapanan dinlenme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın çatı katını tamamen kaplarken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Mahkemenin enflasyon endeksli nafaka kararına 'taleple bağlılık ilkesi' engeli
Mahkemenin enflasyon endeksli nafaka kararına 'taleple bağlılık ilkesi' engeli
Büyükkılıç'tan akıllı şehirciliğe 'özel' daire başkanlığı
Büyükkılıç'tan akıllı şehirciliğe 'özel' daire başkanlığı
Gesi'de kafasına keser vurularak öldürülen kadın cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı
Gesi'de kafasına keser vurularak öldürülen kadın cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı
KAYMEK, ilçelerdeki tatil şenliğinde 2 bin 500 çocuğa ulaştı
KAYMEK, ilçelerdeki tatil şenliğinde 2 bin 500 çocuğa ulaştı
Başkan Yalçın: 'Ekonomimiz üst üste 14 çeyrekte büyüme sağlayarak güven vermiştir'
Başkan Yalçın: 'Ekonomimiz üst üste 14 çeyrekte büyüme sağlayarak güven vermiştir'
AGD'den 'Şehitler Gecesi ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma Programı
AGD'den 'Şehitler Gecesi ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma Programı