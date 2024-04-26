Kayseri'de toz taşınımı etkili oldu

Yurt genelinde etkili olan ve Kayseri’de de etkisini gösteren Kuzey Afrika kaynak toz aşımı nedeniyle Erciyes Dağı görünmez hale gelirken görüş mesafesinde azalma yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü toz aşımı nedeniyle hava kalitesinde değişimler yaşanacağını ve hafta genelinde sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirterek Ege ve İç Anadolu bölgeleri ile Batı Akdeniz için toz taşınımı uyarısı yapmıştı. Ülke genelinde etkisini gösteren toz taşınımının devam edeceği tahmin ediliyor.