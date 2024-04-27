'Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Hazırlığı' semineri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Hazırlığı konulu seminer düzenlendi.

Kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği içerisinde çeşitli konularda eğitimler düzenleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı gerekli hazırlıklar ve tedbirler kapsamında da eğitim ve seminerlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, kentte yaşayan tüm vatandaşların afetlere karşı bilinç düzeyini arttırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı, engelli bireyleri de unutmadı. Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Hazırlığı konulu seminer düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen seminere Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, seminer konuşmacısı Prof. Dr. Onur Kurt, Büyükşehir Belediyesi personelleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcıların, engelli bireylere afet hazırlığı nedir, nasıl yapılır, aşamaları nelerdir, bir engelli bireyin afete hazırlanması için neler yapması gerekir gibi konularında fayda saylayabilecekleri bilgi, beceri ve donanımı kazanmaları hedeflenen seminerde, Prof. Dr. Onur Kurt katılımcılara önemli bilgiler verdi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı’nca düzenlenen eğitim ile seminere katılan personellerin bir engelli vatandaş ile buluşarak afet hazırlığı yapması planlanıyor.