Anaokulu öğrencilerinden renkli etkinlik: Hijyene dikkat çektiler

Kayseri'de anaokulu öğrencileri, pankartlar açıp sloganlar atarak hijyene dikkat çekti.

Anaokulu öğrencilerinden renkli etkinlik: Hijyene dikkat çektiler
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de anaokulu öğrencileri, pankartlar açıp sloganlar atarak hijyene dikkat çekti.

İldem Şehit Abuzer Doğan Anaokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Opet işbirliğinde "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" Projesi kapsamında hijyene dikkat çekmek için amacıyla renkli bir etkinliğe imza attı. Okul bahçesinde hijyen ile ilgili pankartlar açarak sloganlar atan minik öğrenciler; hijyenin önemini anlattı.

İldem Şehit Abuzer Doğan Anaokulu Müdürü Nur Durmuş; etkinlik hakkında bilgi vererek; "Projemiz, Opet ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yapılan işbirliği kapsamında Tertemiz Yarınlar Okullarda Başlar Projesinin iyi uygulaması olan Temiz Yarınlar Temiz Nesiller uygulamasıydı. Bu kapsamda çocuklarımızın miting düzenlediler. Projenin detayında öğrencilerimiz velilere mektuplar, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen hijyen eğitimleri ve çeşitli seminerler ile devam etmektedir. Bu proje okul öncesi dönemde çok önem arz ediyor. Çünkü okul öncesi eğitim tuvalet eğitiminin tamamlandığı bir döneme denk geliyor. Bu yaşlarda bu eğitimin sağlıklı ve doğru bir şekilde edinilmesi bireylerin bir sonraki dönemlerde daha başarılı bir gelişim gösterdiklerini ispatlıyor" ifadelerini kullandı.

Anaokulu öğrencilerinden renkli etkinlik: Hijyene dikkat çektiler
Anaokulu öğrencilerinden renkli etkinlik: Hijyene dikkat çektiler
İHA
Kayseri Gündem

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