Kayseri'de silah kaçakçılarına operasyon: 1 gözaltı
Kayseri'de düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yapan 1 kişi gözaltına alınırken, 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kayseri’de düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yapan 1 kişi gözaltına alınırken, 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.
İHA
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