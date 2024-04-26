Meslek liselerinin final heyecanı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Bilgi ve Kültür Yarışması’nda final bölümü başladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, “Meslek lisesi, memleket meselesi” dedi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Bilgi ve Kültür Yarışması’na ilk etapta 37 okul katıldı. 37 meslek lisesi arasından finale kalan 8 okul bugün final müsabakasına çıktı. Kadir Has Kültür Merkezi’nde düzenlenen bilgi yarışmasına, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse; "Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında bilgi birikimi, beceri ve çalışma alışkanlığı olan bireyler yetiştirmek kritik öneme sahiptir. Mesleki eğitimin 2 temel amacından bahsedebiliriz. Bir tanesi kişilere meslek kazandırmak bir diğeri de ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda bilgi birikimi, beceri ve çalışma alışkanlığı olan bireyleri seçmek, hayata hazırlamak, sosyal yaşama hazırlamak özellikle dünya düzeni içerisinde ülkelerin en önemli politikalarından bir tanesidir. Bu salonda meslek lisesi öğrencilerimiz var. Bugün burada çokta alışık olmadığımız bir çalışma yapıyoruz. Bilgi yarışması yapacağız. Meslek lisesi öğrencileri, mesleki eğitim dediğimiz zaman bizim eğitim sistemimiz içerisinde bizim için en önemlilerinden ve kıymetlilerindensiniz” şeklinde konuştu.

“Meslek lisesi, memleket meselesi”

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı da, bir ülkenin gelişimi için meslek liselerinin büyük önem taşıdığını ifade ederek; "Mesleki teknik lisede okuyup bir meslek edinen, geleceğine güvenle bakan, koluna altın bileziğini takan gençlerimiz çok şanslı. Çünkü özellikle son dönemde ülkemizin yükseköğretim sektöründe ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Birçok gencimiz, ülkemizdeki üniversitelerde eğitim görüyor ve mezun oluyor. Ancak birçoğu maalesef belirli bir mesleği olmadığı için hayatının geri kalan kısmında çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Biz de o nedenle diyoruz ki; ‘ortaokul ve lise seviyesinde gözlerinden enerji yayan gençlerimizi meslek edinerek, yetiştirelim. Daha sonra kendi mesleklerinde uzmanlık edinmek için üniversite okusunlar. Ondan sonra ülkemizin ekonomisine, sanayiine destek olsunlar ve ülkemizin şahlanmasında birer zincir halka oluştursunlar’. Bizim derdimiz budur. O yüzden İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzle beraber yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü daha öncesinden de yaygınlaştığı gibi ‘meslek lisesi, memleket meselesi’. Gerçekten gelişmiş ülkelere bakıyorsunuz, hepsinde mesleki eğitim çok kuvvetli, çok sistemli. Orada sizin yaşlarınızdaki gençler iyi bir bilgi ve beceri ile donatılıp, daha sonra ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından finale kalan 8 okul birincilik için yarıştı. Meslek lisesi öğrencileri ise yarışmaya katılan arkadaşlarını alkışlarla, sloganlarla destekledi.