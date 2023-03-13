Ücretsiz Wi-Fi suç ortaklığı oluşturabilir

Kamuya ücretsiz olarak sunulan ücretsiz internet kullanımı ile ilgili bilgiler veren Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, ücretsiz sunulan ağlarda özellikle bankacılık işlemlerinde güvenilir uygulamalardan giriş yapılması gerektiğini söyleyerek, 'Olası bir siber suçta kullanıcı da suça ortak olabilir' dedi.

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  • 13.03.2023 10:30
  • Güncelleme: 13.03.2023 10:50
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Ücretsiz Wi-Fi suç ortaklığı oluşturabilir
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kamuya ücretsiz olarak sunulan ücretsiz internet kullanımı ile ilgili bilgiler veren Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, ücretsiz sunulan ağlarda özellikle bankacılık işlemlerinde güvenilir uygulamalardan giriş yapılması gerektiğini söyleyerek, “Olası bir siber suçta kullanıcı da suça ortak olabilir” dedi.

Bu tür ağlarda özellikle ağın ismine dikkat edilmesini söyleyen Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, “Restoran, otel, havaalanı ya da belediyeye ait ortak yerlerde kamuya açık internet hizmetleri veriliyor. Bu internet hizmetleri verilirken de vatandaşa kolaylık olsun diye düşünülüyor ama bununla birlikte bir takım riskleri de yanında getiriyor. Bu riskler nelerdir; kamuya açık bir internete bağlanıldığı için, şifre ele geçirilebilir. Konuşmalar elde edilebilir, diğer bilgiler alınabilir ya da bir takım bilgilere ulaşılabilir. Bunlar da bir risk olarak ortaya çıkıyor. Burada bizim ilk yapmamız gereken eğer kamuya açık bir yerde internet kullanıyorsak, kablosuz ağ ismini kontrol etmeliyiz. Çünkü internet korsanları o kadar ciddi çalışıyorlar ki kendilerince kendi kamuya açık Wi-Fi ağlarını oluşturuyorlar, bunlara bağlanmanızı sağlıyorlar ve daha sonra bilgilere erişebiliyorlar. İkincisi de bizim bu tarz ağları kullanırken VPN ağı üzerinden ulaşmamız. Bu yöntem bizi onlara karşı koruma altına alacaktır. Bu tür ağlara bağlanıldığında özellikle e-devlet uygulamaları ve bankacılık uygulamaları gibi sitelere girilmemeli. Bankacılık işlemi yapılacaksa eğer bankanın güvenilir uygulaması üzerinden bu işlemleri yapılmalı ve yanıltıcı sitelere girilmemeli. Bu işlemleri de kendi mobil internetimiz üzerinden gerçekleştirmeliyiz. Örneğin yurtdışındayız ve mobil internet daha pahalı diyelim. Eğer oradaki bilmediğimiz bir ağa bağlanarak işlem yaparsak ve bilgilerimizi çaldırırsak bunun maliyeti daha yüksek olacaktır” dedi.

Topuzoğlu, olası bir siber suçta kullanıcının da suça ortaklığının doğabileceğini söyleyerek, Son dönemde cihazlar zombi haline çevriliyor. Bu da şu demek, cihazınıza erişim sağlayarak, sizin cihazınız üzerinden işlemler yapılmakta ve belli yerlere e-mail gönderilmekte ya da belli sitelere girilmekte. O yüzden bu daha büyük bir tehlike. Eğer burada bir siber suç ortaya çıkarsa bu suça siz de ortak olmuş olacaksınız. Hem bu interneti paylaştıran kurumlar için bir risk taşımakta. Onlar da 5651 dediğimiz yasaya uygun bir şekilde interneti paylaşmalılar. Hem de bu interneti kullanan kişiler için bir risk oluşturmakta. Eğer bilgiler çalınarak bir suça karışılmışsa burada siz de sorumlu olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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