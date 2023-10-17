Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere oryantasyon gezisi

 Bu yıl üniversiteyi kazanarak Kayseri'ye gelen öğrencilere, Talas'ı tanımaları amacıyla oryantasyon gezisi düzenledi.

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  • 17.10.2023 17:58
  • Güncelleme: 17.10.2023 17:58
Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere oryantasyon gezisi

Talas Belediyesi, bu yıl üniversiteyi kazanarak Kayseri’ye gelen öğrencilere, Talas’ı tanımaları amacıyla oryantasyon gezisi düzenledi. Düzenlenen gezi programında ilçenin tarihi ve kültürel güzellikleri yerinde gösterilerek öğrencilerin ilçeyi daha detaylı tanımaları sağlandı. 
Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerle başlayan gezi programında ilçenin tarihi güzelliklerini barındıran Ali Saip Paşa Sokağı başta olmak üzere bir çok önemli kültür mirası yerinde görüldü. 
Talas Belediyesi’nin sembollerinden biri haline gelen iki katlı tur otobüsüyle gerçekleşen etkinlik kapsamında öğrenciler ilk olarak, Osmanlı Kültür Sanat Sokağı içerisinde yer alan Kayadibi Sarnıcı, Talas Sanat Galerisi ile yeni hizmete giren Tokana Yöresel Lezzetler Restoranı gezdi. Yaman Dede Konağı ve Tıpkı Basım Mushaflar ve Kur’an-ı Kerim Sergisinin ziyaret edilmesiyle tur sona erdi. 
“TALAS BELEDİYESİ ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİĞE İMZA ATTI”
Tur esnasında düşüncelerini paylaşan Hunat Hatun Kız Yurdu Memuru Koordinatör Yaren Gökçe Bacanlı, Talas Belediyesi’nin çok güzel bir etkinliğe imza attığını ifade ederek “Talas Belediyesi, bu güzel geziyi bize düzenlediği için teşekkür ediyorum. Yeni kazanan öğrenci arkadaşlarımız da böylece kaynaşmış ve ilçeye alışmış oluyorlar. Belirlenen rotalarda çok güzel olmuş teşekkür ederim.” dedi.
Tura katılanlardan İlknur Gökalp isimli bir öğrenci de Talas’ın çok otantik bir ilçe olduğun ve çok beğendiğini belirterek şunları söyledi: “Çok güzle bir yer, otantik bir ilçe. Bu geziyi düzenlediği için Talas Belediyesi’ne teşekkür ederim.”
Organizasyon kapsamında önümüzdeki hafta da diğer yurtlarda kalan öğrencilere Talas’ gezdirilecek.

1ha

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