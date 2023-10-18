Yayınımız Üzerine LGBT Konseri İptal Edildi

YAYINLARIMIZ ETKİLİ OLDU, LGBT KONSERİ İPTAL EDİLDİ

20’li yaşlarda cinsiyet değiştiren ve sanat ve sanatçılık adına LGBT+ ve cinsiyetsizlik propagandası ile tanınan Ayta Sözeri’nin 18 Ekim’de Erciyes Kültür Merkezi’nde vereceği konser, yayınlarımız üzerine iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi.

https://www.kayserigundem.com.tr/lgbt-konseri-iptal-edilmelidir/91630/