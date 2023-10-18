Yayınımız Üzerine LGBT Konseri İptal Edildi
Sanat ve sanatçılık adı altında, toplumu, gençliği ve geleceği ifsat etme projesi olan LGBT+ propagandalarından birisi olan Ayta Sözeri'nin bugün Erciyes Kültür Merkezi'nde yapacağı konser yayınlarımız üzerine iptal edildi.
- 18.10.2023 10:33
- Güncelleme: 18.10.2023 10:33
YAYINLARIMIZ ETKİLİ OLDU, LGBT KONSERİ İPTAL EDİLDİ
20’li yaşlarda cinsiyet değiştiren ve sanat ve sanatçılık adına LGBT+ ve cinsiyetsizlik propagandası ile tanınan Ayta Sözeri’nin 18 Ekim’de Erciyes Kültür Merkezi’nde vereceği konser, yayınlarımız üzerine iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi.
https://www.kayserigundem.com.tr/lgbt-konseri-iptal-edilmelidir/91630/
Haber Merkezi
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