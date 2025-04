Yunus Emre ya da Bizim Yunus

“Ataların, uzun denemelere, gözlemlere dayanan yargılarını genel kural, bilgece düşünce ya da öğüt olarak veren ve kalıplaşmış bir biçimi olan, kamuca benimsenmiş kısa, özlü söz” e atasözü dendiğini hepimiz biliriz.

Hepimiz bildiğimiz için de “bu sözü ilk söyleyen atamız kimdir” diye araştırmayız, sormayız.

Araştırıp sormamamızın nedeni; bizi esas ilgilendirenin sözü söyleyen kişinin kendisi değil, söylediği sözüdür.

Bazen de sözü söyleyen söylediği sözlerin etkisiyle kamuda öyle sevilip sayılır ki; onu herkes sahiplenir, onun hatırasına saygıdan, ona izafeten “burada doğup yaşadı” diye menkıbeler söyler mezarı diye türbeler inşa ederler.

“Benim bunda kararım yok, ben bunda gitmeye geldim

Bezirgânem metâım çok, alana satmaya geldim

…diye başlayıp:

Ben gelmedim dava için benim işim sevi için

Dost'un evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim”

…diye sonlanan şiirin sahibi hepinizin bildiği Yunus Emre de böyle sevilen, sayılan kişilerdendir.

Mevlana denildiğinde tek bir şehir olarak Konya akla gelmektedir.

Oysa Yunus Emre denildiğinde birden fazla onlarca ve hatta ülke sınırları dışında da şehirlerde adı geçmekte, ona ait olduğu söylenen mezarları bilinmekte, ziyaret için türbeleri bulunmaktadır. Bu da yukarda “Dost'un evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim” diyen Yunus’un bir kerameti olsa gerektir.

Bu konuda onunla adaş olan Sayın Yunus ARLAN şöyle demektedir: “Yunus Emre'nin "Bizim Yunus" olarak anılması boşuna değildir, çok şey ifade eder. Zira bu toprakların halkı, yolunun geçtiği geçmediği her köy, her kasaba, her şehir onu kendinden bilir; onun adına da izine de sahiplenir. Ne de olsa o, herkesin Yunus'udur. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı her demde imdada yetişir sözleriyle. "Bizim Yunus" tur; çünkü bizdendir, bizim gibidir, şiirleri gönlümüze hitap eder. Onunla doğarız, onunla büyür ve onunla bu dünyadan göçer gideriz.

Yunus gibi eren bir şairi herkes sahiplenir. Hatta bugün Türkiye'nin her yerinde bilindiği gibi dünyanın da sahip çıktığı bir şair, ozan, âşıktır. Herkes nasibince Yunus'tan alacağını alır. Öyle ki bu sahiplenme Yunus'un ölüsüne ve hatırasına kadar uzanır. Anadolu insanının Yunus'u ne denli benimsediğinin bariz göstergelerinden biri de birçok köy ve kasabada ona atfedilen türbeler, kabirler ve makamlardır.”

Burada bildiklerimizden bir kaçını yazalım ki sözümüz havada kalmasın.

Eskişehir Sarıköy/ Afyon Sandıklı'ya bağlı Çayköy/ Uluborlu'da Büyük Çeşme Mahallesinde / Bursa / Erzurum'a yakın bir köy olan Tuzcu Köyü / Aksaray Ortaköy / Keçiborlu / Kula / Erzurum Tuzcu Köyü / Ünye…

Bu yazının yazılma nedeni de Isparta da Gönen de ki Yunus Emre ziyaret yerini gezip görmemden ötürüdür. Ziyaret yerinde Yunus’tan şiirler ve bir de heykeli olsa da son noktayı ulu bir ağaç gövdesinde asılı olan tabelada ki şu söz koymaktadır:

“Yunus’un hakiki mezarı onu sevenlerin gönülleridir”

Yukarda alıntı yaptığım yazı içerisinde şöyle bir söz çok dikkatimi çekti. Diyordu ki o sözde: “Herkes nasibince Yunus'tan alacağını alır.”

Biz de nasibimizce aldık alacağımızı ve dahi sizlerin de nasiplenmeniz için serdik gönül soframızdakini. Biz şair olarak ben Yunus’u böyle görüp yazsam da esas sizler nasıl görüyorsunuz o önemli.

YUNUS

Bahçelerin bağların

Kokan gülüdür Yunus

Hakikat ateşinin

Koru, külüdür Yunus

Çağlayan gönüllerin

Akan selidir Yunus

Hoşgörü rüzgârının

Esen yelidir Yunus

Âşıkların Hak diye

Taşan dilidir Yunus

Ozanların sazında

Coşan telidir Yunus

Nefes diye yollara

Düşen delidir Yunus

Taptuk'un dergâhında

Pişen velidir Yunus

Kovanda arıların

Süzme balıdır Yunus

İnsan denen çınarın

Bir tek dalıdır Yunus

Örnek insan olmanın

Gerçek halidir Yunus

Sen, ben gibi konup da

Göçen fanidir Yunus…