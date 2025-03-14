Kayseri'de Sosyal Bilimler alanında bir ilk: Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Akademisi

Dedim: Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Akademisi projesi nedir?

Dedi: Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Valiliği işbirliği içerisinde hayata geçirilen lise öğrencilerine yönelik, geleceğin düşünce liderlerine yetiştirmek amacıyla hayata geçmiş bir projedir.

Dedim: Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Akademisi niçin hayata geçirildi?

Dedi: Gençlerimizin hepsinin ilgisi aynı alanlara olmuyor. Kimi öğrenciler fen bilimlerine kimileri ise sosyal bilimlere ilgi duymaktadır. Proje dendiğinde sosyal bilimler alanı desteklenmesi gereken bir alan olarak gözükmektedir. Bu amaçla ilgileri ve istidatları olan öğrencilerimizin bilgi birikimlerini derinleştirmelerine, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine ve toplumsal konularda farkındalık kazanmalarına rehberlik ederek geleceğin liderlerini yetiştirmek için bu proje yapıldı.

Dedim: Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Akademisi’nde sosyal bilimlerin hangi alanlarında eğitimler verilmektedir?

Dedi: Mantık, Felsefe, Sosyoloji, Edebiyat-Şiir, Sinema, Psikoloji, Dijitalleşme, Teknoloji, Tarih, Medeniyet alanlarında dersler yapılmaktadır.

Dedim: Eğitimci kişiler ve eğitim konuları nasıl belirlendi?

Dedi: Alanında uzman bir akademisyen gönüllü olarak danışmanlık yapıyor. Danışmanın ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle irtibatını sağlamak için ise alanla ilgili donanımı olan bir öğretmenimiz gönüllü olarak koordinatörlük yapıyor.

Dedim: Akademiye öğrenci alımı nasıl gerçekleşti?

Dedi: Eğitim öğretim döneminin başında lise kademesinde okuyan farklı türden okullara çağrıya çıkıldı. Yaklaşık iki yüz öğrenci başvuru yaptı. Projeye özel oluşturulmuş bir mülakat komisyonu marifetiyle öğrenciler seçildi.

Dedim: Öğrenci seçiminde yöntem nasıl oldu?

Dedi: Sosyal Bilimler alanına özel rubrik yöntemle internet üzerinden başvurular değerlendirildi. Sonra da yüz yüze mülakatla öğrenciler seçildi.

Dedim: Ölçütler ve öncelikler neler oldu?

Dedi: Öğrencilerin eğitim hayatında yaptığı, katıldığı projeler öncelendi. Ayrıca ilgi duyduğu, geliştirme istidadı gösterdiği alanlar öğrenci seçiminde belirleyici oldu.

Dedim: Bu eğitim zaman aralığı nedir? Uygulama günleri ve saatleri kaçtır?

Dedi: Aralık ayında başladı haziran sonunda sona erecek. Salı, perşembe ve cumartesi günleri akşamları okul çıkış saatlerine göre yapılmaktadır. Hafta içi 17.00-19.00, cumartesi günü ise 13.00-17.00 saatleri arasıdır.

Dedim: Eğitim verilen mekân neresidir?

Dedi: Melikgazi Belediyesi sınırları içinde olan, tarihi ve taş yapı olan Filinta’nın Konağı’dır.

Dedim: Belki en önemli soru? Eğitimciler kim ve nasıl belirleniyor?

Dedi: Doğru öğrenci tamam, mekan tamam. Eğitimciler ilimizdeki üniversitelerden, ülkemizdeki tüm akademisyenlerden veya alanında uzman eğitimcilerden seçiliyor.

Dedim: Sadece teorik, kuramsal bir eğitim mi var?

Dedi: Hayır! Her ayın bir teması var. Diyelim bu ay sinema. 1. Hafta programa hazırlık, 2. Hafta dersler 3. Hafta atölyeler ve 4. Hafta ise etkinlikler şeklinde yapılıyor.

Dedim: Bu projenin devamı olacak mı?

Dedi: Elbette. Hem bu yılkiler için II. kademe olacak hem de yeni başlayacaklar için projemiz uygulanacaktır. Amacımız sosyal bilimler alanında lider öğrenciler yetiştirmektir.

Dedim: Öğrenci ve velilerden projeyle ilgili dönütler var mı?

Dedi: Okulların açık olduğu bir zaman diliminde, neredeyse herkesin mesaisinin bittiği saatlerde öğrencilerin koşa koşa gelmesi bizleri mutlu ediyor. Lise döneminde bu projenin içinde yer almak öğrenme isteklerini artırıyor, geleceğe dair hedeflerini şekillendiriyor ve özgüvenlerini tazeleniyor. Veliler ise kendilerine yönelik toplantılara, projeyle ilgili etkinliklerde maaile geliyorlar. Çocuğum sosyalleşti, sosyal konulara karşı duyarlılaştı ve kendiyle daha barışık tespitlerini yapıyorlar.

Dedim: Başka projeler var mı?

Dedi: Var ama başka zaman konuşalım. Sürpriz olsun.

Dedim: Gerçekten farklı, faydalı ve özgün bir proje olmuş.

İlgili kişi ve kurumlara teşekkür ederiz.

Dedi: Ben de teşekkür eder sizlere de başarılar dilerim.