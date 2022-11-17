Yerli sosyal medya platformlarının tam zamanı

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, hem güvenlik hem de ekonomik açıdan yerli sosyal medya platformlarına ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, 'Sadece bir yazılım geliştirerek sosyal medya platformunu yapmak yeterli değildir. Bunun devlet eliyle yaygınlaştırılması, desteklenmesi ve tavsiye edilmesi gerekiyor' dedi.

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  • 17.11.2022 11:06
  • Güncelleme: 17.11.2022 14:02
Yerli sosyal medya platformlarının tam zamanı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, hem güvenlik hem de ekonomik açıdan yerli sosyal medya platformlarına ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, “Sadece bir yazılım geliştirerek sosyal medya platformunu yapmak yeterli değildir. Bunun devlet eliyle yaygınlaştırılması, desteklenmesi ve tavsiye edilmesi gerekiyor” dedi.

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, sosyal medya platformlarına ve arama motorlarına milyarlarca dolar para yatırıldığını hatırlatarak, yerli ve milli sosyal platformlara ihtiyaç olduğunu kaydetti. Topuzoğlu, “Şu anda milyarlarca dolar sosyal medya platformlarına ve arama motorlarına reklam ücreti olarak gitmektedir. Bu çok büyük bir kayıp. Bu bir vesiledir diye düşünüyorum. Twitter’ın mavi tik talebinden sonra yerli, milli ve ulusal sosyal medya platformlarına olan ihtiyacın daha çok arttığını ve bunun da yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Biz geçmişte de bu tarz yazılımlar geliştirdik. Ülkemizde bunu daha iyi yapacak olanlar da var. Buna tüm kalbimizle inanıyoruz. Sadece bir yazılım geliştirerek sosyal medya platformunu yapmak yeterli değildir. Bunun devlet eliyle yaygınlaştırılması, desteklenmesi ve tavsiye edilmesi gerekiyor. Aynı şekilde ’Alibaba’ gibi platformlar üzerinden satış yapmak ve ihracatı artırmak için bakanlıklarımız destek veriyorlar. ’Neden bunun yerine biz kendimiz bir pazar yeri oluşturmuyoruz’, ’Lojistik merkezleri kurarak kargo ve navlun bedellerinden kurtulup ihracatın artmasını sağlamıyoruz’ diye çağrıda bulunuyorduk ama şimdi tam zamanının geldiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Topuzoğlu, “Bu işin bir de güvenlik boyutu var. Yarın bir karar alsalar ve ’biz bu platformları kapattık’ deseler. Bu durumda gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşanacak ve bizim tüm bilgilerimize ulaşabiliyorlar. Mesela resmi kurumlarımız, okullar tatil olacağı zaman Twitter üzerinden duyuruyorlar. Bunun yerine kendi internet sitelerinden veya sosyal medya platformlarından duyurması çok daha isabetli olacaktır” dedi.

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İHA

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