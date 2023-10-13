Yozgat'ta Mehmetçik ve Filistin için dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı organizesi ile ülke genelinde tüm camilerde Kudüs için Dua, Kardeşlerimize Vefa için Huzurdayız temasıyla dua edildi.

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  • 13.10.2023 10:22
  • Güncelleme: 13.10.2023 10:22
Yozgat'ta Mehmetçik ve Filistin için dua edildi
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Diyanet İşleri Başkanlığı organizesi ile ülke genelinde tüm camilerde "Kudüs için Dua, Kardeşlerimize Vefa için Huzurdayız" temasıyla dua edildi.

Yozgat’ta Çapanoğlu Büyük Caminde sabah namazı sonrası terör örgütlerine karşı, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda şehit olan Mehmetçikler ve Filistin´de hayatını kaybeden siviller için dua edildi. Ülke genelinde tüm camilerde olduğu gibi Yozgat ’ta da sabah namazında tüm camilerde "Kudüs için Dua, Kardeşlerimize Vefa için Huzurdayız" temasıyla yüzlerce vatandaş camide bir araya geldi.

Sabah namazı sonrası Kuran-ı Kerim okundu daha sonra ise terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarda şehit olan Mehmetçikler ve Filistin´de katledilen masumların ruhları, yaralananların şifa bulması için hep birlikte eller semaya yükseldi, dualar edildi.

Vatandaşlardan Sefer Erkılıç, “Dualarımız bütün mazlum milletler, din kardeşlerimiz için. Özellikle Filistin’de Kudüs’te dünyanın neresinde insanlar varsa dualarımız onlar için. Bu 21. yüzyılda insan haklarının ihlal edildiği çağda bu doğru bir davranış değil, bu durumun ortadan kalkması için dua ediyoruz. İnşallah herkes dünyada huzurlu mutlu bir şekilde yaşar.” dedi.

Yozgat İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu namaz sonrası yaptığı açıklamada, “Müslümanın en büyük silahı duadır, yapabileceğimiz bu aşamada en önemli durum dua etmektir. Bunun ötesinde ben bütün Müslümanların bütün İslam dünyasının ayağa kalkıp birbirimize sahip çıkmasını düşünüyorum. Ama ne yazık ki Filistin bu güne kadar hep yalnız kaldı. Biz de dua ediyoruz ki Rabbim Müslümanlara birlik ve beraberlik nasip etsin. Müslümanlar bir araya gelsin ki dünyadaki zulümler sona ersin.” dedi.

İHA

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