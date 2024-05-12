Afganistan'da selden en az 300 can kaybı
Afganistan'ın kuzeyindeki sel felateinde 300'den fazla kişi öldü 1.000'den fazla ev yıkıldı. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı bölgeye yardım gönderdi.
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Afganistan'da alışılmadık derecede şiddetli mevsimsel yağmurların yol açtığı ani sellerin 300'den fazla kişinin ölümüne ve 1.000'den fazla evin yıkılmasına neden olduğunu duyurdu.
Ajans, Afganistan'ı son birkaç hafta içinde vuran çok sayıdaki selden sağ kurtulanlara, çoğunlukla cuma günü sellerin en büyük yükünü taşıyan kuzeydeki Baghlan vilayetinde, bisküviler dağıttığını kaydetti.
Komşu Takhar vilayetinde devlete ait medya kuruluşları sellerde en az 20 kişinin öldüğünü bildirildi.