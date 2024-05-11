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Büyükşehir KAYMEK UZEM'de KPSS kurs kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) bünyesinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür-Genel Yetenek kurs kayıtlarını başlattı.

Büyükşehir KAYMEK UZEM'de KPSS kurs kayıtları başladı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) bünyesinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür-Genel Yetenek kurs kayıtlarını başlattı.

İstihdam oluşması için gayretlerine devam eden ve kamu personeli olmak isteyen KPSS adaylarının da yanında olmayı sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bu sene de lisans düzeyindeki KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek kurs kayıtlarını başlattı.

Eğitimler Uzaktan Olarak Halkın Hizmetinde

KAYMEK UZEM bünyesinde gerçekleştirilen KPSS kursunda eğitimler uzaktan görüntülü bir şekilde gerçekleştiriliyor. Genel Kültür-Genel Yetenek kurslarında ‘tarih, Türkçe, coğrafya, geometri, matematik ve vatandaşlık dersleri olmak üzere 6 derste uzman öğretmenler ile KPSS’ye hazırlık öğretimi yapılacak.

Kurslarda internet üzerinden kayıtlar yapılırken, kayıtlar www.kaymekonline.com adresinden gerçekleştirilecek. Bilgi almak isteyen vatandaşlar ise 0 352 337 37 88 numaralı telefonu arayabilecek.

Haber Merkezi
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