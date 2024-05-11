Kayseri'de öğretmenlere 'Heimlich manevrası' eğitimi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan eğitim merkezindeki eğiticiler, okul okul gezerek öğretmenlere hayati öneme sahip olan “Heimlich manevrası”nı öğretiyor.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan eğitim merkezindeki eğiticiler, okullarda son dönemlerde artan boğulma vakalarında hayati öneme sahip olan Heimlich manevrası için harekete geçti. Haftanın her günü kentteki farklı okullarda öğretmenler ile buluşan uzmanlar, ilk yardım eğitiminin yanında Heimlich manevrası eğitimi de veriyor. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli İlk Yardım Eğitici Eğitmeni Emel Çatinkaya; “Eğitimlerimiz temel ilk yardım üzerine kurulu. Olay yerinde herhangi bir hasta, yaralı ve kazazede ile karşılaşıldığı zaman ne yapılabilir, hayata döndürmek için ne yapılabilir, kanamalarda ne yapılabilir, kazazedeye zarar vermeden araçtan nasıl çıkarılır gibi bütün temel ilk yardım konuları üzerinde duruyoruz" dedi.

"Heimlich manevrası kişiyi hayatta tutan bir manevradır"

Heimlich manevrasının önemine değinen Çetinkaya; "Heimlich manevrası kişiyi hayatta tutan bir manevradır. Solunum yoluna yabancı cisim tıkandığında kazazedeye zarar vermeden nasıl kolay bir şekilde çıkarırız ve hayata tutundururuz diye bunun yöntemlerini gösteriyoruz. Merkezimizde hem öğrencilerimize farkındalık eğitimleri hem de öğretmenlerimize temel ilk yardım eğitimleri yapılıyor. Geçen sene Kayseri’de 70 bin öğrenciye farkındalık eğitimi verdik. Bu senenin başından beri de 29 bin öğrencimize ulaştık. 2 bin 600 öğretmenimize de temel ilk yardım eğitimi verdik. Eğitimlerimizi 2 gün sürüyor ve sınavı geçen her öğretmenimize sertifika veriyoruz. Geçemeyen öğretmenlerimizi ise tekrar kursa davet ediyoruz. 3 yıl sonunda da sertifika alan öğretmenlerimizi birer günlük güncelleme eğitimine devam ediyoruz. Solunum yolu tıkanıklıklarında nefes alamayan, konuşamayan ve öksüremeyen kişiye müdahale etmek için kullandığımız bir manevradır. Kazazede öksürüyorsa, konuşuyorsa ve nefes alıyorsa sırtına vurmayalım ve su vermeyelim. Sadece tam tıkanıklıklarda müdahale edelim. İlk yardım hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.

Eğitimlerden güzel dönüşler aldıklarının altını çizen Emel Çetinkaya; "Geri cevaplarımız çok güzel. Özellikle eğitim alan öğretmenlerimiz okulda ve trafikte vakalarla karşılaştıklarında da yada en yakınlarına ilk yardım yapmak zorunda kaldıklarında çok önemli dönüşler alınıyor. Hiçbir şey yapmıyorlarsa da kazazede dokunmayarak yada hiç kimsenin dokunmasına izin vermeyerek onun hayata tutunmasını sağlıyorlar. Bu durumdan da çok mutlu ve memnunuz" şeklinde konuştu.