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Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi için son gün 31 Mayıs

Melikgazi Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri'nin ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi için son gün 31 Mayıs
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri’nin ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs Cuma gününe kadar devam edecek.

Melikgazi Belediyesi’nden yapılan açıklamada cezalı duruma düşülmemesi için vergi mükelleflerinin söz konusu ödemelerini Melikgazi Belediyesi ana hizmet binasında bulunan veznelerden ve Melikgazi Belediyesi web sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabileceği ifade edildi. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin ilk taksitinin ödenmesi hususunda Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Vatandaşlarımızın cezalı duruma düşmemeleri için emlak vergilerinin ilk taksitlerini Mayıs ayı içerisinde ödemeleri önem arz ediyor. Son ödeme tarihi 31 Mayıs olan Emlak ve Çevre Vergilerini ödemek isteyen vatandaşlarımız, Belediyemizin ana hizmet binasında bulunan veznelerden hafta içi 8.30 ile 17.30 arası ödeme yapabilirler. Belediyeye gelme imkanı olmayan vatandaşlarımız ise ebelediye.melikgazi.bel.tr internet adresimizden kredi kartı veya banka kartı ile belediyeye uğramadan da ödeme yapabilirler" dedi.

Başkan Palancıoğlu, mükellefleri duyarlılık ve bilinçle vergilerini yatırmaya davet ettiğini, yatırılacak her kuruş verginin ilçe halkına hizmet olarak geri döneceğini sözlerine ekledi.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi için son gün 31 Mayıs
Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi için son gün 31 Mayıs
Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi için son gün 31 Mayıs
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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