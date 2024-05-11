Okul hizmetlisinden müdür yardımcısına şiddet

Kayseri'nin Talas ilçesinde okulda hizmetli olan bir kadın, iddiaya göre eşinin okula gelmesi konusunda kendisini uyaran müdür yardımcısına saldırdı.

Okul hizmetlisinden müdür yardımcısına şiddet
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Talas ilçesinde okulda hizmetli olan bir kadın, iddiaya göre eşinin okula gelmesi konusunda kendisini uyaran müdür yardımcısına saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Şehit Abdullah Şaşdım Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre okulun hizmetlisi G.P., okula gelen eşi konusunda uyarılması üzerine müdür yardımcısı ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönerken sinir krizi geçiren G.P., hem müdür yardımcısına saldırdı hem de okulda bulunan malzemelere zarar verdi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Şiddete maruz kalan müdür yardımcısı hizmetliden şikayetçi olurken, G.P.’nin saldırdığı anlar ise okul içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Okul hizmetlisinden müdür yardımcısına şiddet
Okul hizmetlisinden müdür yardımcısına şiddet
Okul hizmetlisinden müdür yardımcısına şiddet
Okul hizmetlisinden müdür yardımcısına şiddet
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri Üniversitesi Filistin halkının yanında
Kayseri Üniversitesi Filistin halkının yanında
Feci kazada hayatını kaybeden öğretmen Kayseri'de toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden öğretmen Kayseri'de toprağa verildi
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz: 'Gelecekte güzel sporcuların yetişmesi için gayretlerinizi bekliyoruz'
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz: 'Gelecekte güzel sporcuların yetişmesi için gayretlerinizi bekliyoruz'
Akaryakıtta tek fiyat 15 Mayıs'ta pompaya yansıyacak
Akaryakıtta tek fiyat 15 Mayıs'ta pompaya yansıyacak
AK Partili kadınlar Filistinli anneler için toplandı
AK Partili kadınlar Filistinli anneler için toplandı
Nisan'da Kayseri Havalimanı'nda 215 bin 236 yolcuya hizmet verildi
Nisan'da Kayseri Havalimanı'nda 215 bin 236 yolcuya hizmet verildi