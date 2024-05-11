Türk dünyası bu evde konaklayacak

Kayseri’de yaşayan 70 yaşındaki emekli öğretmen Murat Aydın, ailesinden kalan evi kendi imkanlarıyla Türk Dünyası Evi’ne çevirip, Türk dünyasından gelen misafirleri ağırlamak istiyor.

Kayseri’de yaşayan Murat Aydın, Talas ilçesine bağlı Akçatepe Mahallesi’nde ailesinden kalan evi devraldıktan sonra kolları sıvadı. Çocukluğundan beri ’Kızıl Elma’ hayali bulunan Aydın, ailesinden kalan evini, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde yaşamış mutasavvıf ve İslam âlimi Şeyh Hâmid Hâmid’ûd-Dîn-i Veli ismi ile de bilinen Somuncu Baba’nın doğduğu köye Türk dünyasından ziyarete gelenleri ağırlamak için Türk Dünyası Evi’ne çevirmek istiyor.

Türk geleneklerine uygun eşyaların ve figürlerin bulunduğu evi Türk tarihini içeren bir mekan haline getirerek misafirlerini ağırlamak istediğini söyleyen Murat Aydın, “Ben milli kültüre değer veren, milli ve manevi değerlere bağlı ve yüzde 70 engelli bir vatandaşım. Bu ev benim doğduğum evdi. Annemler vefat ettikten sonra bu evi ben aldım. 36 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra kendi imkanlarımla burayı yapmaya çalıştım. Buradan 4 yıl önce eşyalarım da çalındı ama sonrasında ben 2 kat daha çıktım evin üzerine. Benim idealim çocukluğumdan beri inandığım Kızıl Elma idealine uygun bir ev yapmaktı. Burası Somuncu Baba’nın doğduğu köy. Ziyarete gelenler oluyor. Başka yerlerde Somuncu Baba’nın yerleri varmış ama doğduğu yer burada uzun yoldan gelenlere yan taraftaki bahçeyi açarak yardımcı olmak istedim. Burada evimin alt kısmını da açarak Somuncu Baba’ya ve Türk dünyasından gelenleri ağırlamak için hem de Türk tarihini içeren bir kütüphane, şark köşesi gibi yapmak istiyorum. Bu projeyi ben bahsettiğim zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç benim ağabeyim çok yardımcı oldu ve istediğini yaptır dedi. Başkanımın Allah ne muradı varsa versin. Türk dünyası ile ilgili bayrak direklerini özel yaptırdı, bayraklarını aldırdı ve bayrak çekmeye de profesyonelleri gönderdi. Burada hedefimiz Türk dünyasından gelen kardeşlerimizin ağırlanacağı bir Türk Dünyası Evi yapmak” dedi.

Aydın, milli ve manevi duygulara önem verenlerin desteklerini beklediğini söyleyerek, “İnşallah hayalim burada Somuncu Baba Camii’nde bir namaz kılınsın, sonra İstiklal Marşı okunsun, ardından da bütün Türk dünyasından gelenlerle ortak payda olan birliğe inanmak, milli ve manevi değerlerle Somuncu Baba’yı anmak. Ben bu yaştan sonra yüzde 70 engelliyim ve okul yaptıramam, cami yaptıramam. Emekli memurum ama amacım Somuncu Baba’ya ziyarete gelenleri, Türk dünyasından gelenleri ağırlamak. Ben burada yokken ziyarete gelen üniversitede Azerbaycan kökenli bir hocamız giderken Azerbaycan bayrağını görmüş. Ardından da ben tesadüf köye geldim. Sormuşlar beni numaramı bulmuşlar ve onlar bana ulaşınca geldim burayı onlara da gösterdim. Ben bunu dağıttıkça gurur duyuyorum. Allah Türk milletini, devletini güçlü etsin. Ben Türk dünyasına, Somuncu Baba’ya gönül veren herkesten de desteklerini bekliyorum. Ortak paydamız milli ve manevi değerlere değer vermek” ifadelerini kullandı.