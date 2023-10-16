63 tarihi sikke ve yüzük ele geçirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bir araç içerisinde yapılan aramada 65 tarihi sikke ve yüzük ele geçirilirken E.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bir araç içerisinde yapılan aramada 63 Adet Roma dönemine ait sikke ve 2 adet yüzük ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki sikke ve yüzükler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olay ile ilgili E.K. isimli şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.