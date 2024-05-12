İnovasyon Merkezi genç dahileri bekliyor

Türkiye'nin sabit arenalı tek Espor ve İnovasyon Merkezinde yeni dönem kayıtlar sürüyor.

İnovasyon Merkezi genç dahileri bekliyor
Kayseri GündemEditör

Türkiye’nin sabit arenalı tek Espor ve İnovasyon Merkezinde yeni dönem kayıtlar sürüyor.

İlkokul ve ortaokul düzeyinde ‘robotik kodlama’, ‘arduino’ ile ‘3B modelleme ve baskı’ alanlarında verilecek kurslara başvurular, Atatürk Bulvarı tramvay son durak karşısındaki Espor ve İnovasyon Merkezi’ne şahsen yapılıyor.

Konuya ilgi duyan genç dahiler, 14 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.

İnovasyon Merkezi genç dahileri bekliyor
İnovasyon Merkezi genç dahileri bekliyor
İHA
Kayseri Gündem

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