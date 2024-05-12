Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ahi Evran Caddesi’nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ile R.K. ve M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda şahıslar, tabanca ve bıçakla R.K. ve M.K.’yı yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

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