Tecritli bisiklet yolu olmayan şehirde 1000 bisikletle ulaşım

Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KAYBİS); yeni sezonda 3 yeni istasyon eklenerek, 84 istasyon sayısı ve 1000 adet bisikletiyle bisiklet severlere hizmet vermeye başladı. Kayserililer, KAYBİS sayesinde sağlıklı ve çevreci bir ulaşım sağladıklarını ifade etti.

Türkiye’nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan KAYBİS, yeni sezonunu açtı. Yeni sezonda 3 yeni istasyon eklenerek toplam istasyon sayısı 84’e ulaşan KAYBİS, 1000 adet bisikletle hizmet vermeye başladı. Yeni sezonda sağlıklı ve çevreci bir ulaşım sağladıklarını söyleyen vatandaşlar KAYBİS hizmetinden çok memnun olduklarını ifade etti. KAYBİS hizmetini çok uzun süredir kullandığını ve çok memnun olduğunu ifade eden Talip Uslu, Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi’nin ve Başkan Büyükkılıç’ın sportif ve kültürel anlamda birçok faaliyet gösterdiğini dile getirdi. KAYBİS’in çok güzel bir hizmet olduğunu söyleyen Uslu, şöyle konuştu;

“KAYBİS’i çok uzun süredir kullanıyorum. Oldukça da memnunum. Bakımları da çok yerinde. Bu çok güzel bir hizmet. Zaten Büyükşehir Belediyesi’nin sportif ve kültürel faaliyetlerini ciddi manada başarılı buluyorum. Zorunlu hallerden ziyade spor olarak kullanıyoruz. Çevremizin temizliği için de faydalı buluyorum. Daha da fazla yaygınlaşması kanaatindeyim. Başkan Memduh Büyükkılıç’a çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.”

Nurettin Karabulut ise, “Ulaşım anlamında kolaylık sağlıyor. Büyükşehir Beledi Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi. Nazif Şahin de; “Bu sistemi çok beğeniyorum. Öğrencilere ilk 30 dakika günde iki sefer ücretsiz. Özellikle kısa mesafe için kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Başkanımızın her zaman yanımızda olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Gençlerin neredeyse tamamının KAYBİS sitemini kullandığını kaydeden Hayriye Çelep ise; “Daha öncesinden böyle bir uygulama olduğundan haberim yoktu. Sonrasında daha çok yaygınlaştı. Memduh Başkanımız sayesinde. Gençlerde hemen hemen herkes kullanıyor. Güzel bir uygulama severek kullanıyoruz. Biz çok memnunuz Memduh Başkan başımızdan eksik olmasın” ifadelerini kullandı.