Bu caminin elektrik ihtiyacı güneş panellerinden karşılanıyor

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Yukarı Karahacılı köyünde bulunan caminin elektrik ihtiyacı, kurulan güneş panelleri ile karşılanıyor.

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  • 25.10.2023 16:09
  • Güncelleme: 25.10.2023 16:09
Bu caminin elektrik ihtiyacı güneş panellerinden karşılanıyor
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Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Yukarı Karahacılı köyünde bulunan caminin elektrik ihtiyacı, kurulan güneş panelleri ile karşılanıyor.

Yukarı Karahacılı köyü camisinin dernek yöneticileri, caminin aydınlatma ve ısınma giderlerini karşılayabilmek adına kendi elektriklerini karşılayabilecekleri güneş

panelleri sistemi kurmaya karar verdi. Çekerek Belediyesi öncülüğünde bu düşünceyi projelendiren dernek yöneticileri, İlçe Müftülüğü ve vatandaşların da desteğiyle projeyi hayata geçirdi. Caminin yanına 10 kilovat gücünde 28 adet 410 Watt’lık güneş paneli sistemi kuruldu. Sistem günde 50 kilovat, ayda ise bin 500 kilovat elektrik üretimi gerçekleştiriyor. İlçede ilk kez Karahacılı köyü camisinde gerçekleştirilen projenin ilçedeki tüm camilerde de uygulanarak elektrik masraflarının güneş enerji panelleriyle karşılanması hedefleniyor.

Karahacılı köyü camisini ziyaret ederek, güneş panelleri sistemini yerinde inceleyen Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, sistemin bölgede ilk kez uygulandığını söyledi. Çakır, “Yukarı Karahacılı köyümüze güneş enerji santrali ile kendi elektriğini kendisi üreten bir cami projesi yapıldı. Projede köylümüz, dernek başkanımız, ilçe müftülüğümüz ve belediyemiz iş birliği yaparak bölgemizde kendi elektriğini kendisi üreten ilk cami projemizi tamamladık. Projemizde hem aydınlatma hem de ısınma giderlerini karşılayacak şekilde yaklaşık 12 kilovatlık güneş panelleri yapıldı. Bu sistem tamamlandı ve şu an sistemi devreye aldık. Köyümüze ve köylümüze hayırlı olsun” dedi.

İHA

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