Melikgazi Belediyesi rekor hizmetlerinden birini daha hayata geçirdi

Şirintepe Mahallesi’nde Melikgazi Belediyesi Yusuf ve Hatice İşgüzar Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Melikgazi Belediyesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılımı ile Şirintepe Mahallesi’nde hayata geçirdiği Yusuf ve Hatice İşgüzar Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi’nin açılış törenini gerçekleştirdi.

Eğitimde öncü yatırım ve hizmetlerindeki rekoruna yeni dönemde de devam edeceklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Melikgazi’de Akıl Küpü Kütüphaneleri adı altında 15 adet kütüphanemizi hizmete açtık. Her açtığımız kütüphanede gençlerimiz yoğun bir şekilde ders çalışıyorlar. Bugün Mimsin Şirintepe Mahallemizde böyle güzel bir kütüphaneyi inşallah hizmete açıyoruz. Kütüphanemizin alt katında güzel bir İkinci Bahar Evi ve cafe bulunuyor. Yaklaşık 20 milyon liraya mal olan bu tesise Yusuf ve Hatice İşgüzar hayırseverlerimizin ismini verdik. Bir kısım desteği kendilerinden aldık ve hayra vesile oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Melikgazi’de rekor hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturduk. Buranın açılışını yaparken Şirintepe Mahallemizde yeni bir sağlık ocağının temelini de attık. Yaklaşık 6 ay içerisinde hizmete açacağız. Diğer müjdemiz de mahallemizdeki pazar yerini buraya taşıyoruz. Vatandaşlarımız pazar yerinin uzakta, yokuşta olduğunu, gidemediklerini söylüyorlardı. Bir diğer hizmetimiz Atölye Melikgazi adı altında kadınların el ürünlerini üreteceği, bizim de ürettikleri ürünlere parça başı ücret ödeyeceğimiz bir tesis. Mimsin Mahallesi’ndeki eski şantiye binasını yeniledik. İlk Atölye Melikgazi’yi burada açıyoruz. Kadınların yeni üretim mekanı olacak Atölye Melikgazi de hayırlı olsun. Yeni Akıl Küpü Kütüphanemiz ve İkinci Bahar Evimiz Şirintepe Mahallemize hayırlı olsun.” dedi.

Hayırsever Yusuf ve Hatice İşgüzar’ın torunu Seyit Keğin, anneannesinin dileğinin gerçek olduğunu söyleyerek, “ Bize bu hayırda vesile olan Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Anneannemin adına bir okul veya kütüphane yaptırılması her zaman içinde ukteydi. Zamanında kız çocuğu olduğu için okula gönderilmemiş. Bizim de bu şekilde bir hayrımız oldu. Hayırlı olsun.” dedi.

Öğrencilerin Akıl Küpü Kütüphanelerine yoğun ilgi gösterdiklerini söyleyen Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 5 yılda 15 adet kütüphaneyi hayata geçiren Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti. Bu kütüphanelerin öğrencilerin lise ve üniversite giriş sınavlarında önemli başarılara vesile olacağını belirterek kütüphanelerin sayısının artmasını temenni ettiğini belirtti.

Eğitime yapılan yatırımın kıymetli olduğunu söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Allah hayırseverlerimize hayırlı, uzun ömürler versin. Kayserili hemşehrilerimiz, dedelerimiz atalarımız bu memlekette hep hayır işlemişler. Hayır eğitime yapıldığı zaman daha kıymetli hale geliyor. Eğitimin önemi büyük. Yıllardır hükümet olarak eğitime önem veriyor ve büyük yatırımlar yapıyoruz. Bizler de bu konuda hep birlikte elimizden geleni yapalım. Ben Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisinin de söylediği gibi 21 tane okul, 15 tane kütüphane yaptı. Allah hizmetlerini daim etsin. Güzel işleri yapmayı nasip eylesin. Hayırlı olsun.” dedi.