Kayserispor yeniden havalandı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor uçağa yıldırım çarpması sonucu yeniden Kayseri'ye dönmüştü. Sarı-kırmızılı kafile yeniden İstanbul'a havalandı.

Kayserispor yeniden havalandı
Kayseri GündemEditör

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor uçağa yıldırım çarpması sonucu yeniden Kayseri’ye dönmüştü. Sarı-kırmızılı kafile yeniden İstanbul’a havalandı.

Süper Lig’de deplasmanda yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor, Erkilet Havalanı’ndan THY’nin saat 15.15 uçağıyla maç için İstanbul’a gitmesi planlandı. Hava şartları nedeniyle rötar yapan uçak saat 17.00’de havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra uçağa yıldırımın isabet etmesi nedeniyle uçak tedbir amaçlı Erkilet Havaalanı’na tekrar döndü.

Sarı-kırmızılı kafileyi İstanbul’a götürecek uçak Erkilet Havaalanı’ndan yeniden havalandı. Takımı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na inecek.

Kayserispor yeniden havalandı
Kayserispor yeniden havalandı
Kayserispor yeniden havalandı
İHA
Kayseri Gündem

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