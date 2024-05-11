Meteorolojiden 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yarın gerçekleşecek 'kuvvetli yağış' sebebiyle vatandaşlara uyarı yapıldı.

Meteorolojiden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Kayseri GündemEditör

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; yarın gerçekleşecek ‘kuvvetli yağış’ sebebiyle vatandaşlara uyarı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’den yapılan açıklama şu şekilde; “Pazar günü Kayseri genelinde beklenen gökgürültülü soğanak yağışların güneyde yer alan Develi, Sarız, Tomarza, Yeşilhisar ve Yahya’lı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.”

Öte yandan, yağış sebebiyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksama konularında uyarı yapıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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