Depremzede öğretmenler buluştu

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri’de görevlerine devam eden depremzede öğretmenler, yemekte buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenle Günü dolayısıyla düzenlenen programa, depremden etkilenen illerden Kayseri’ye gelen öğretmenler katıldı. Öğretmen Evi’nde düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, "Depremden etkilenen ve ilimize gelerek burada görev yapmaya devam eden öğretmenlerimizle beraber bu akşam yemeğini gerçekleştiriyoruz. Yaşam bazen insanı hiç beklemediği olaylar ile bir araya getiriyor. Siz birebir bunu yaşadınız. Bizler de ülke olarak bunu hissettik. Öncelikle kaybettiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bir şekilde hayat devam ediyor. Bugünün anlam ve önemi öğretmenler günü olması. Öğretmenlik mesleği gerçekten de yeryüzündeki en önemli mesleklerden bir tanesi. İnsan hayatına dokunan, canlandıran ve yön veren bir meslek icra ediyoruz. Öncelikle kendi mesleğimize inancımız, saygımız ve temsil etme durumumuz her şeyden çok önemli. Bunu da tüm arkadaşlarımız yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.