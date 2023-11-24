Rektör Karamustafa'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, '24 Kasım Öğretmenler Günü' münasebetiyle mesaj yayımladı.

PAYLAŞ
  • 24.11.2023 10:05
  • Güncelleme: 24.11.2023 10:05
Rektör Karamustafa'dan Öğretmenler Günü Mesajı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ’24 Kasım Öğretmenler Günü’ münasebetiyle mesaj yayımladı.

Mesajında öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yapan Rektör Karamustafa; “Gerek inancımız, gerekse de milli değerlerimiz ve kültürümüz; öğrenmeyi, öğretmeyi ve topluma faydalı olmayı, hayat felsefesi olarak bizlere vazife kılmaktadır. Öğrenmenin ve öğretmenin en önemli paydaşı olan öğretmenlerimiz, üstlendikleri kutsal vazife ile sadece öğrenci yetiştirmekle kalmayıp; sahip olduğu bilgi birikimleriyle toplumu da şekillendiren, kültürel dinamizmimize katkıda bulunan ve yol gösterici bir role sahiptir. Bunu yaparken hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan öğretmenlerimiz, öğrencisinin sürekli en iyi yere gelmesini, ailesine, topluma, devletine ve vatanına faydalı birey olmasını hep umut eder ve yürekten ister. O yüzden öğretmenlerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Ülkemizin gelişimi, ilerlemesi, bulunduğu coğrafya ve dünyada söz sahibi ülke haline gelmesi ve hedeflerine ulaşması için çok çalışmaya, üretmeye ve bilgiyi, araştırmayı kendisine bir yaşam biçimi olarak belirlemiş nitelikli nesillere ve bu nesilleri yetiştirecek vizyon sahibi öğretmenlere her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Sürekli gelişen ve değişen dünyanın konjonktürü de bunu gerektirmektedir. Tüm bu vesilelerle başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyor, gerek görevi başında gerekse emekli tüm öğretmenlerin ve öğretmenlerimizi yetiştiren akademik camiamızın da öğretmenler gününü kutluyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Eşini darp etti, polisten kaçarken kaza yaptı

Eşini darp etti, polisten kaçarken kaza yaptı

16 yıl hapis cezası ve 18 ayrı suçtan araması olan kişi yakalandı

16 yıl hapis cezası ve 18 ayrı suçtan araması olan kişi yakalandı

Bakan Özhaseki 5.2'lik depreme Adıyaman'da toplantı sırasında yakalandı

Bakan Özhaseki 5.2’lik depreme Adıyaman’da toplantı sırasında yakalandı

Hulusi Akar: Nato'nun yenilenmesine karşı değiliz

Hulusi Akar: Nato'nun yenilenmesine karşı değiliz

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: 'Teşkilatlar ittifak liderlerinin kararına harfiyen uymak zorunda'

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: 'Teşkilatlar ittifak liderlerinin kararına harfiyen uymak zorunda'

Malatya depremi Kahramanmaraş'ta da hissedildi

Malatya depremi Kahramanmaraş’ta da hissedildi

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

4
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

5
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KAYMEK'in 3'üncü Kitap Okuma Yarışması için kayıtlar sürüyor

KAYMEK'in 3'üncü Kitap Okuma Yarışması için kayıtlar sürüyor

Öğretmenler Günü'nde en anlamlı hediye

Öğretmenler Günü'nde en anlamlı hediye

DAHA FAZLA
Depremzede öğretmenler buluştu

Depremzede öğretmenler buluştu

Miniklerin kaleminden Öğretmen Sevgisi

Miniklerin kaleminden Öğretmen Sevgisi

Öğretmenler Gününde En Anlamlı Hediye

Öğretmenler Gününde En Anlamlı Hediye

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş, 'İş gücüne katılım oranını arttırmamız gerekir'

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş, “İş gücüne katılım oranını arttırmamız gerekir”

Boş arazide ağaca asılı ceset bulundu

Boş arazide ağaca asılı ceset bulundu