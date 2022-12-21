Elon Musk, Twitter'daki görevinden istifa edecek

Sosyal medya platformu Twitter’ın sahibi Elon Musk, “İşi kabul edecek kadar aptal birini bulduktan sonra Twitter yöneticiliğinden istifa edeceğim” dedi.

ABD’li iş adamı, sosyal medya platformu Twitter’ın sahibi ve tek yöneticisi Elon Musk, pazar günü Twitter üzerinden başlattığı “Twitter’ın yöneticiliğinden istifa etmeli miyim?” anketinde kullanıcıların yüzde 57,5’inin evet oyu kullanmasının ardından istifa edeceğini açıkladı. Daha önce de sonuca uyacağını söyleyen Musk, Twitter’da yaptığı paylaşımda “İşi kabul edecek kadar aptal birinin bulduktan sonra Twitter yöneticiliğinden istifa edeceğim. Ondan sonra, sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 17,5 milyon kullanıcının katıldığı ankete Twitter kullanıcılarının 42,5 ‘i hayır demişti. Ekim ayında 44 milyar dolara Twitter’ı satın aldıktan sonra tüm yöneticileri kovan ve kendisini tek yönetici ilan eden Musk, Twitter için yerine geçecek kimsenin olmadığını belirtmişti. Musk, “Twitter’ı gerçekten canlı tutmak isteyen hiç kimse bu işi istemez” paylaşımında bulunmuştu.