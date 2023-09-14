KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: 'Bizim için ana vatan Türkiye'dir, ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'dir ne de Avrupa Birliği'dir'

Kıbrıs konusunun milli bir dava olduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Bizim için ana vatan Türkiye’dir. Ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’dir ne Avrupa Birliği’dir. En büyük Türkiye’dir ve Türk Dünyası’nın birlikteliğidir, beraberliğidir” dedi.

Bir dizi etkinlik için Yozgat’a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Celal Köse’yi ziyaret etti. Burada Kıbrıs’a yönelik değerlendirmelerde bulunan Töre, “Yozgat İç Anadolu’da nasıl önemli bir şehirse bugün Kıbrıs Adası da Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Türk milleti için çok önemli bir ülke durumundadır ve Doğu Akdeniz’de Kıbrıs davamız çok ileri boyutlarda savunulmaktadır. Milli davanın gereği olarak da biz orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni ilan ettik ve bu devlete ’Ne Mutlu Türk’üm diyen’ herkesin sahip çıkması lazım. Milli davamız da Kıbrıs’ta ileri boyutlarda. Hem cumhurbaşkanımız tarafından hem anavatan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı ve hükümetimiz tarafından ciddi bir şekilde desteklenmektedir. Davamız birdir, ülkümüz birdir. İnşallah Türkiye çok daha güçlü olacak” şeklinde konuştu.

"Türk ordusu artık adada ev sahibidir"

Töre konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Kıbrıs’taki milli davamızı biz canımızla kanımızla buralara getirdik. 96 yıl Mehmetçik’in Kıbrıs’a çıkmasını bekledik. 1878’den sonra 96 yılın ardından Türkiye Ada’ya yeniden Mehmetçiklerini gönderdi. Türk ordusu adaya geldi. 20 Temmuz sabahı şafak vakti geldiler. Artık adadan ayrılmayacaklar. Bütün dünya Türk ordusunun adadan çıkması için uğraşıyor. Ama Türk ordusu artık adada ev sahibidir. Garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Türk ordusu adadadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bizim milli devletimizdir, bu devletimizin vazgeçmemiz artık söz değildir. Dolayısıyla hem devletimize hem ordumuza sahip çıkarak ve hem denizlerde de haklarımızı koruyarak Kıbrıs Adası’nda da haklarımızı koruyarak yola devam edeceğiz. Bütün dünya uğraşsın, dursun. Bizim için ana vatan Türkiye’dir. Ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’dir ne Avrupa Birliği’dir. En büyük Türkiye’dir ve Türk dünyasının birlikteliğidir, beraberliğidir. Yola devam edeceğiz. Nerelerden geçtik? Nerelere geldik? Bundan sonrası daha kolaydır diye inanıyorum.”

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da K.K.T.C. Cumhuriyeti Meclis Başkanı Töre’yi kentte misafir etmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, “KKTC bizlerin bir parçası, birlerin kalbi, bizlerin bir yanıdır. KKTC’nin bugünlerinde emeği olanlara teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.