KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: 'Bizim için ana vatan Türkiye'dir, ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'dir ne de Avrupa Birliği'dir'

Kıbrıs konusunun milli bir dava olduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 'Bizim için ana vatan Türkiye'dir. Ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'dir ne Avrupa Birliği'dir. En büyük Türkiye'dir ve Türk Dünyası'nın birlikteliğidir, beraberliğidir' dedi.

PAYLAŞ
  • 14.09.2023 16:53
  • Güncelleme: 14.09.2023 16:53
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: 'Bizim için ana vatan Türkiye'dir, ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'dir ne de Avrupa Birliği'dir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kıbrıs konusunun milli bir dava olduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Bizim için ana vatan Türkiye’dir. Ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’dir ne Avrupa Birliği’dir. En büyük Türkiye’dir ve Türk Dünyası’nın birlikteliğidir, beraberliğidir” dedi.

Bir dizi etkinlik için Yozgat’a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Celal Köse’yi ziyaret etti. Burada Kıbrıs’a yönelik değerlendirmelerde bulunan Töre, “Yozgat İç Anadolu’da nasıl önemli bir şehirse bugün Kıbrıs Adası da Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Türk milleti için çok önemli bir ülke durumundadır ve Doğu Akdeniz’de Kıbrıs davamız çok ileri boyutlarda savunulmaktadır. Milli davanın gereği olarak da biz orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni ilan ettik ve bu devlete ’Ne Mutlu Türk’üm diyen’ herkesin sahip çıkması lazım. Milli davamız da Kıbrıs’ta ileri boyutlarda. Hem cumhurbaşkanımız tarafından hem anavatan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı ve hükümetimiz tarafından ciddi bir şekilde desteklenmektedir. Davamız birdir, ülkümüz birdir. İnşallah Türkiye çok daha güçlü olacak” şeklinde konuştu.

"Türk ordusu artık adada ev sahibidir"

Töre konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Kıbrıs’taki milli davamızı biz canımızla kanımızla buralara getirdik. 96 yıl Mehmetçik’in Kıbrıs’a çıkmasını bekledik. 1878’den sonra 96 yılın ardından Türkiye Ada’ya yeniden Mehmetçiklerini gönderdi. Türk ordusu adaya geldi. 20 Temmuz sabahı şafak vakti geldiler. Artık adadan ayrılmayacaklar. Bütün dünya Türk ordusunun adadan çıkması için uğraşıyor. Ama Türk ordusu artık adada ev sahibidir. Garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Türk ordusu adadadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bizim milli devletimizdir, bu devletimizin vazgeçmemiz artık söz değildir. Dolayısıyla hem devletimize hem ordumuza sahip çıkarak ve hem denizlerde de haklarımızı koruyarak Kıbrıs Adası’nda da haklarımızı koruyarak yola devam edeceğiz. Bütün dünya uğraşsın, dursun. Bizim için ana vatan Türkiye’dir. Ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’dir ne Avrupa Birliği’dir. En büyük Türkiye’dir ve Türk dünyasının birlikteliğidir, beraberliğidir. Yola devam edeceğiz. Nerelerden geçtik? Nerelere geldik? Bundan sonrası daha kolaydır diye inanıyorum.”

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da K.K.T.C. Cumhuriyeti Meclis Başkanı Töre’yi kentte misafir etmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, “KKTC bizlerin bir parçası, birlerin kalbi, bizlerin bir yanıdır. KKTC’nin bugünlerinde emeği olanlara teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yalçın: 'İstişareyle şehri yönetmek güzel bir şey'

Başkan Yalçın: 'İstişareyle şehri yönetmek güzel bir şey'

Kayseri Çemeni Tescillendi

Kayseri Çemeni Tescillendi

Edanur'un katil zanlısı adliyede

Edanur'un katil zanlısı adliyede

Hayata Dokunanlar Derneği, ihtiyaç sahiplerinin yanında

Hayata Dokunanlar Derneği, ihtiyaç sahiplerinin yanında

Büyükşehirin 'Deprem Özel' İstişare Toplantıları Devam Ediyor

Büyükşehirin 'Deprem Özel' İstişare Toplantıları Devam Ediyor

Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm İle Gelişiyor

Yıldırım Beyazıt Kentsel Dönüşüm İle Gelişiyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

6
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edanur'un katil zanlısı tutuklandı

Edanur'un katil zanlısı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru komşusu teknikeri öldürdü

Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru komşusu teknikeri öldürdü

DAHA FAZLA
Kayseri Ticaret Odası Coğrafi İşaretli ürün sayısını 13'e çıkardı

Kayseri Ticaret Odası Coğrafi İşaretli ürün sayısını 13’e çıkardı

MHP İl Başkanı Demirezen'den 14. Olağan İl Kongresine davet

MHP İl Başkanı Demirezen’den 14. Olağan İl Kongresine davet

Hayata Dokunanlar Derneği Kayseri'de açıldı

Hayata Dokunanlar Derneği Kayseri’de açıldı

'Kayseri'ye yaban hayvanı salımı yapılmadı'

'Kayseri'ye yaban hayvanı salımı yapılmadı'

Mürvüvet - Saadettin Türkkan ASM Hayata Geçiyor

Mürvüvet - Saadettin Türkkan ASM Hayata Geçiyor