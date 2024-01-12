Robotik Cerrahi hızlı iyileştiriyor

Robotik Diz ve Kalça Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Fatih Karaaslan, robotik cerrahiyle ameliyat olan hastaların iyileşme süreçlerinin daha hızlı geliştiğini söyledi.

Robotik Diz ve Kalça Cerrahisi, ameliyat sonrası daha az ağrı ve daha kısa yatış süresi ile implantları en doğru şekilde uygulama imkan sağlıyor. Ortopedistin önceden cerrahi işlem sırasında gerçek zamanlı görüntüleme ve navigasyon araçlarıyla yönlendirilmesine ve daha hassas protez yerleştirmesine imkan sağlayan Robotik Diz ve Kalça Cerrahisi, diz ve kalça kireçlenmesi ameliyatlarında hem hastalara hem de cerrahlara avantaj sağlıyor.

Robotik Diz ve Kalça Cerrahisi’nin erken dönemde yara iyileşmesi ve günlük hayata dönüşü sağladığını söyleyen Robotik Diz ve Kalça Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Karaaslan, “Kalça ve diz eklemi kireçlenmelerinde artık cerrahi olarak, bir takım yüksek teknolojik ürünler kullanıyoruz. Bunların başında Robotik Diz ve Kalça Cerrahisi geliyor. Kalça ve diz kireçlenmesi nedeniyle ameliyat ettiğimiz hastalarda, ameliyat öncesi bilgisayar ortamında bir takım hazırlıklar yaparak, tomografi görüntüleri üzerinde ameliyat esnasında robotik teknolojiyle beraber bu protezleri ve implantları hasta vücuduna yerleştiriyoruz. Bununla beraber hastaya veya doktora ait bir takım olumsuzlukları egale etme şansımız oluyor. Hastada hızlıca fizyoterapi ile beraber çok erken dönemde yara iyileşmesi ve günlük hayatına dönme gibi olumlu sonuçlara ulaşabiliyoruz. Robotik Diz ve Kalça Cerrahisi tıbbın teknoloji alanında bir sürü branşta dahil olmasıyla beraber ortopedik alanda da bizlere bir sürü olumlu katkıları oluyor. Bunların başında hızlı iyileşme, hızlı rehabilitasyon ve hastanın ağrıya bağlı ortaya çıkan gecikmiş fizyoterapisi ortadan kaldırmak ve aynı zamanda tomografik, milimetrik ölçümler yapılarak, teknik hataların olmasını ortadan kaldırıyor” ifadelerini kullandı.

Kalça veya diz kireçlenmesi nedeniyle ameliyat olacak hastaların Robotik Diz ve Kalça Cerrahisi hakkında araştırma yapmalarını tavsiye eden Karaaslan, “Klinik olarak, uzun süredir Robotik Diz ve Kalça Cerrahisi yapmaktayız. Kayseri başta olmak üzere çevre illere ve hatta farklı bölgelerden hastalarımıza Robotik Diz ve Kalça Cerrahisi işlemi yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Eğer diz veya kalçaya ait bir ameliyat söz konusuysa mutlaka Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinden bilgi alınmasını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.